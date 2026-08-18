Javier Milei declaró el secreto militar sobre el sistema de armas de la Fuerza Aérea + Agregar ámbito en









La medida fue establecida mediante el Decreto 735/2026 y alcanza la exportación de aeronaves, motores, repuestos y armamento vinculados al sistema adquirido por la Fuerza Aérea Argentina. La clasificación se suma a las restricciones dispuestas desde 2024 por la compra de los F-16 a Dinamarca.

Milei refuerza el secreto militar sobre material sensible de la Fuerza Aérea.

El Gobierno estableció el secreto militar sobre la exportación de material vinculado al sistema de armas incorporado por la Fuerza Aérea Argentina (FAA), una decisión que amplía el alcance de la información y los elementos clasificados relacionados con los equipos adquiridos para la defensa nacional.

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La disposición quedó formalizada mediante el Decreto 735/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y comprende partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento. Según los fundamentos de la norma, se trata de material sensible que requiere un tratamiento especial y el debido resguardo de la información.

El Gobierno puso bajo secreto militar la exportación de material de la Fuerza Aérea La exportación de esos elementos estará vinculada, entre otras actividades, a tareas de mantenimiento y actualización del sistema de armas. La decisión se tomó luego de que el 30 de marzo de 2026 comenzaran las actividades de vuelo del sistema incorporado en el Área Material Río IV.

La nueva clasificación se suma a una serie de medidas adoptadas desde 2024 en torno al programa de incorporación de los 24 aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca.

En abril de 2024, el Poder Ejecutivo había dictado el Decreto 370/2024, mediante el cual declaró secreto militar la operación contractual correspondiente a la adquisición original del sistema de armas. Posteriormente, en septiembre de ese año, el Decreto 807/2024 extendió la clasificación a la contratación de obras de infraestructura y a la importación de material relacionado con la llegada de los aviones al país.

La medida alcanzó instalaciones consideradas estratégicas, entre ellas la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Antes de finalizar 2024, el Decreto 1073/2024 incorporó también los contratos adicionales destinados a sumar equipos y capacidades complementarias al sistema. Esa etapa incluyó acuerdos suscriptos con Estados Unidos mediante el programa Foreign Military Sales y con la Armada estadounidense. La adquisición de los F-16 contempló además cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y repuestos garantizados por cinco años, junto con la capacitación de pilotos y mecánicos. El nuevo decreto establece que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa deberá instrumentar las medidas necesarias para concretar las exportaciones alcanzadas por la clasificación, de acuerdo con las condiciones establecidas para el secreto militar. La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y establece que la exportación del material relacionado con el sistema de armas queda comprendida dentro de las disposiciones del Decreto 9390/63 sobre secreto militar.