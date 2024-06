Osvaldo Jaldo: "Necesitamos un peronismo nacional donde surjan nuevos líderes"

“No veo ningún liderazgo a nivel nacional y hoy veo que el peronismo está actuando en forma dispersa. No hay una conducción, no hay un camino y no hay una política. Por más que nosotros seamos oposición, tenemos que tener una política como oposición y eso no lo veo. Cada uno de los sectores del peronismo tiene un proyecto institucional y político diferente. Por este camino y en estas condiciones, no nos va a llevar absolutamente a ningún lado. De una vez por todas tiene que aparecer un liderazgo a nivel nacional. El peronismo tiene que hacer un mea culpa y cambiar fundamentalmente de planificación de proyectos y también de personas. Si la gente votó diferente es por algo y se tienen que empezar a notificar a aquellos que la gente no los votó, que eligió otro proyecto político”, analizó.

“Nosotros tenemos la responsabilidad institucional de gobernar. El 11 de junio –de 2023- me votaron casi por 620.000 personas. He sido uno de los gobernadores tucumanos más votados en la historia, pero yo gobierno para 1.9 millón de tucumanos. Para eso me votó la gente, para gobernar Tucumán sin distinción de banderías políticas. Esto yo lo entendí así y de esta manera entiendo que es el camino correcto y en lo que pueda colaborar con el Gobierno nacional, lo voy a hacer. Voy a poner mi granito de arena para que al Gobierno nacional le vaya bien. Si le va bien al Gobierno, le va bien a los argentinos. Hay que trabajar juntos, unidos, cada uno desde sus espacios, nunca arriando la bandera ni el partido al que uno pertenece, pero sí aportando cosas positivas para que nuestra querida patria argentina salga adelante”, concluyó.