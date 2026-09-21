Pablo Quirno aclaró qué pasará con la Marcha del Orgullo 2026 previa a la visita del papa León XIV a la Argentina

La movilización se realizará el 7 de noviembre, un día antes de la llegada del Pontífice a la Argentina. El canciller Pablo Quirno aseguró que el evento está contemplado dentro del operativo de seguridad.

La Marcha del Orgullo se realizará en Buenos Aires el sábado 7 de noviembre. Quirno afirmó que el Gobierno ya incorporó el evento a la planificación de seguridad.

La Marcha del Orgullo se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el próximo sábado 7 de noviembre , un día antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina . La coincidencia entre ambos eventos generó una consulta durante la conferencia en la que el Gobierno presentó oficialmente el programa de la visita apostólica . El canciller Pablo Quirno aseguró que la movilización ya está contemplada dentro de la planificación de seguridad.

El dispositivo contará con tres comandos unificados y una duración de 120 horas, mientras que el Gobierno estima un aforo global de aproximadamente 7 millones de personas durante las distintas actividades del viaje.

El operativo anunciado para la llegada de León XIV será de gran magnitud e involucrará a tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y 11 eventos cerrados, según detalló la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

“Tenemos obviamente dentro del calendario de marchas y eventos que se organizan en el país y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, lo tenemos todo contemplado para que eso no afecte el proceso, el programa de seguridad que tenemos para la visita del Santo Padre” , afirmó Quirno al ser consultado sobre la marcha y su cercanía con la llegada del Pontífice.

De esta manera, el Gobierno sostuvo que la movilización prevista para el día anterior no representa, según su planificación, un obstáculo para el dispositivo preparado para la visita.

Marcha del Orgullo 2025. Noticias Argentinas

Quirno también habló sobre discapacidad

Durante la misma conferencia, el canciller fue consultado por la visita que León XIV realizará al Pequeño Cotolengo Don Orione de Claypole, una de las actividades previstas para el lunes 9 de noviembre, y por el impacto que podría tener la presencia del Pontífice sobre las políticas de discapacidad en Argentina.

Quirno respondió que el Gobierno “celebra” la visita al Cotolengo y la vinculó con la visibilización de la situación de las personas con discapacidad. “Creo que es parte también del conocimiento de un tema clave en la Argentina y las políticas de discapacidad en la Argentina las hablamos permanentemente con diferentes actores, incluida la Iglesia Argentina”, señaló.

El canciller agregó que las políticas oficiales en esta materia son las que, según indicó, el Gobierno considera necesarias “para asegurar las prestaciones a todos los diferentes actores del sistema”.

Conferencia de prensa por la visita del Papa en Casa Rosada.

Todavía no hay definición sobre feriados

Otro de los temas consultados durante la conferencia fue la posibilidad de establecer feriados, asuetos o días no laborables durante la visita del Papa, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Quirno aclaró que la decisión todavía se encuentra bajo análisis.

“Todavía no está definido el alcance de lo que pueden llegar a ser días no laborables, asuetos, feriados, en qué jurisdicciones, en qué momento y si y qué alcance tendrían”, explicó el canciller.

Según detalló, el Gobierno evaluará la conveniencia de adoptar alguna medida teniendo en cuenta las localidades que visitará León XIV y la posibilidad de facilitar la participación de los fieles. “Lo que vamos a analizar es en función de las diferentes localidades donde va a estar visitando el Papa, la conveniencia y la oportunidad de facilitar que los diferentes fieles en los diferentes lugares del país puedan acercarse a esta fiesta de todos los argentinos”, concluyó.