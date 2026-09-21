Grieta en La Libertad Avanza: Patricia Bullrich proyecta su 2027 y especula con el futuro de Javier Milei

Patricia Bullrich reaparecerá este martes en la mesa política de La Libertad Avanza después de marcar territorio. La excusa fue el Presupuesto, pero la exministra digita un minucioso plan, con encuestas en mano, para proyectarse hacia el año electoral con dos alternativas claras: ser compañera de fórmula de Javier Milei o, en el peor escenario del Gobierno, convertirse en la candidata que reemplace al Presidente al frente de la boleta.

En el bullrichismo no descartan una "albertización" de Milei en su último año de gestión . Esto implicaría un escenario de deterioro de las variables económicas, con un aumento de la pobreza, desempleo, inflación y corrida cambiaria incluida, antes de la elección de octubre del 2027. El aislamiento político que empieza a padecer el oficialismo ante la proximidad de la campaña electoral, con dificultades para avanzar con el apoyo de los gobernadores en su agenda legislativa en el Congreso, es un indicio de ese futuro aún incierto para La Libertad Avanza.

"Es muy importante que el proyecto reelija. Fortalecer el proyecto, que la gente lo sienta. Que sientan que le llegan los efectos de los cambios que se están haciendo", explicó Bullrich en una de sus últimas entrevistas. Fue una clara defensa del proyecto más allá de Milei.

Así como Alberto Fernández declinó en 2023 de su candidatura para la reelección, sin el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner y con una inflación superior al 220% por ciento, cerca de Bullrich estiman que Milei podría sufrir también un escenario adverso previo a la elección presidencial que lo lleve a bajarse de la candidatura. Un cálculo que, sin embrago, asoma ajeno a la psicología de los hermanos Milei, más alejados de una estructura de razonamiento político tradicional y más orientados a un liderazgo carismático irracional.

Si Milei se mantiene como candidato presidencial del oficialismo, Bullrich considera la posibilidad de acompañarlo en la fórmula antes que ofrecerse a disputar la jefatura de gobierno porteña, un campo minado por el errático vinculo con el PRO de Mauricio Macri que solo serviría para fracturar a su propio electorado. Esa parece ser la obsesión de Bullrich, conservar su propio caudal electoral, su principal activo frente a los hermanos Milei y su salvavidas para sobrevivir a la ola libertaria más allá del 2027.

Lo más importante es que el cambio y el esfuerzo se sienta en la vida de cada argentino.



Vamos a seguir sacando leyes que transformen la Argentina, defendiendo este rumbo, señalando lo que podemos hacer mejor y trabajando para que este proyecto siga adelante y sea reelecto. pic.twitter.com/OvQmaI7qLd — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 21, 2026

"A veces la necesidad tiene cara de hereje, y por eso no descartamos que la llamen a Patricia para internar la fórmula como vice de Milei", admite un integrante de la mesa chica de Bullrich. "Eso sí, te aclaro que si pasa eso, el 11 de diciembre del 2027 se activa la carrera por la sucesión de Milei", advierte el mismo interlocutor en referencia a las aspiraciones de su jefa de competir por la presidencia también en 2031. Por eso Bullrich está atenta a las encuestas que muestran que su electorado, el que la votó en la primera vuelta del 2023 y luego se volcó a Milei en el balotaje frente a Sergio Massa, apoya cada vez menos las políticas de La Libertad Avanza.

En esa lógica de custodia de su propio electorado se mueve Bullrich con constantes gestos de diferenciación de la Casa Rosada. El reclamo público a Manuel Adorni para que presente su declaración jurada de bienes, la objeción de conciencia en el Senado frente a os pliegos judiciales enviados por Milei, el pedido de que el modelo económico llega a cada argentino, a cada familia y a cada empresa, forman parte de esa estrategia. Bullrich va y viene. Se enfrenta a Karina Milei, critica el Presupuesto de Luis Caputo y desmiente a Diego Santilli pero preserva su relación con el Presidente.

El juego de Javier Milei

Javier Milei juega el mismo juego. Y tuvo que salir a desescalar la interna con Bullrich. El Presidente no tiene margen para romper políticamente con su principal aliada a quien le permite desplantes y disidencias que no le toleraría en ningúna otra figura de su gobierno. Hasta tuvo que dejar trascender que ahora le gusta la música de Lali Espósito. Un giro caso tan abrupto como su repentina defensa de la causa Malvinas.

En ese contexto, Santilli adujo que la mesa política había comunicado esa decisión en relación al Presupuesto pero que Bullrich se había retirado antes de la reunión. “Lo que dijo Santilli es mentira”, fue la ácida respuesta de la jefa del bloque de senadores nacionales de LLA. La pregunta incómoda que nadie quiere responder es a quién reporta Mario Lugones, Ministro de Salud y encargado de dar la pincelada final del Presupuesto 2027 en esa área. La interna en el triángulo de hierro vuelve a recrudecer a medida que se acercan las elecciones. Y mañana, sin Milei en el país, Karina, Bullrich, Santili y Menem volverán a verse las caras a puertas cerradas en Casa Rosada.

La interna de La Libertad Avanza

La interna libertaria es cada vez más explícita y ya desborda los roces del triángulo de hierro entre Santiago Caputo y el Karina Milei. “Los temas nuestros los hablamos el martes”, advirtió Santilli, quien comparó el funcionamiento de la mesa política con un vestuario de fútbol: “En el vestuario hablamos los temas”. Pero sus palabras abrieron un nuevo capítulo en la interna. “Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba”, afirmó Bullrich en diálogo con LN+ al ser consultada sobre las declaraciones de Santilli. “Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”, expresó.

Con el Presidente de gira por Estados Unidos acompañado por Luis Caputo, el Presupuesto 2027 queda casi a la deriva. La Libertad Avanza recién comenzaría a debatirlo en la comisión de Presupuesto y Hacienda que comanda Bertie Benegas Lynch el 7 de octubre. Demasiado tiempo para una interna del oficialismo que escala con el correr de las horas a partir del recorte a las partidas del sector de la discapacidad. Bullrich se enteró de esa decisión y salió a despegarse. "No me gusta que traten de tonta", advirtió en medio de las negociaciones que Martín Menem había abierto en el Congreso con los bloques opositores para intentar contener la ofensiva por la prorroga de la emergencia en discapacidad.