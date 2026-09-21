El thriller alemán de vampiros que causa furor en Disney+ + Agregar ámbito en









Una producción de ocho capítulos combina miedo, crimen y una Berlín distópica marcada por el cambio climático y una lucha por el poder.

La historia presenta una Berlín muy diferente a la ciudad que conocemos en la actualidad. Disney

Disney+ sumó a su catálogo una nueva producción europea que apuesta por una mezcla poco habitual de géneros. La plataforma estrenó una ficción alemana de ocho episodios que combina elementos de terror, thriller y distopía, con una historia ambientada en una Berlín muy diferente de la que conocemos.

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La producción presenta una ciudad atravesada por el deterioro ambiental, la desigualdad y el crimen organizado. En ese escenario, una historia familiar se cruza con una disputa por el poder que involucra a criaturas conocidas por la cultura popular, aunque con una mirada bastante distinta a la de los relatos tradicionales.

La producción alemana apuesta por una estética oscura y una ambientación marcada por el contraste social. Disney ¿De qué trata City of Blood? La historia transcurre en una Berlín distópica, convertida en una ciudad-Estado que atraviesa una profunda crisis. El cambio climático modificó las condiciones de vida y el delito forma parte de la rutina cotidiana. Mientras una pequeña parte de la población disfruta de condiciones privilegiadas bajo una enorme cúpula climatizada, el resto enfrenta un contexto marcado por la violencia y la corrupción.

En ese escenario aparecen Bea y Phoebe, dos hermanas que fueron separadas durante su infancia y crecieron en circunstancias completamente diferentes. Bea vive protegida junto a su madre adoptiva y padece una enfermedad crónica. Phoebe, en cambio, pasó buena parte de su vida sobreviviendo en las calles de Berlín.

El reencuentro entre ambas se produce en un momento especialmente delicado para la ciudad, cuando se aproximan unas elecciones decisivas. Lo que comienza como una historia familiar pronto deriva en el descubrimiento de una estructura de poder clandestina.

Las hermanas descubren que los vampiros controlan el crimen organizado y buscan avanzar sobre el poder político para garantizar su propia supervivencia. En esta sociedad, además, la sangre dejó de ser solamente un elemento asociado a las criaturas sobrenaturales y pasó a convertirse en un recurso central dentro de la economía y las relaciones de poder. El reparto de City of Blood Lea Drinda , como Bea Hoffmann

, como Bea Hoffmann Soma Pysall , como Phoebe Kaya

, como Phoebe Kaya Franz Hartwig , como Johan Moderson

, como Johan Moderson Jördis Triebel , como Laura Hoffmann

, como Laura Hoffmann David Schütter , como Oliver Lawal

, como Oliver Lawal Mouataz Alshaltouh , como Yassin

, como Yassin Jenny Schily , como Szen

, como Szen Dagmar Manzel , como Hilda Klein

, como Hilda Klein Melika Foroutan , como Farah Lawal

, como Farah Lawal Jan Georg Schütte , como Pit Zocha

, como Pit Zocha Lars Eidinger, como Zeno Gennardi Tráiler oficial de City of Blood

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