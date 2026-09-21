Los próximos pasos de Axel Kicillof: Nueva York, gira por las provincias y fortalecimiento del MDF antes de las candidaturas

El Gobierno bonaerense descartó que el acto de Avellaneda haya sido un lanzamiento, pero ya planifica encuentros en todo el país hasta fin de año: un frente amplio con las PASO vigentes y una agenda en EEUU con inversores, empresas y el mundo académico.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dejó trazada su hoja de ruta política: lo que queda de 2026 estará concentrado en la construcción y el recorrido territorial, mientras que 2027 será el año de las definiciones en torno a las candidaturas y la campaña electoral .

Después del plenario federal que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) llevó a cabo el sábado en Avellaneda y horas antes de partir hacia Nueva York , el mandatario destacó la necesidad de "construir una alternativa" al modelo libertario pero advirtió que una eventual postulación presidencial " tiene que ser un resultado y no un punto de partida" . Por eso, enfatizó : "acá estamos para recorrer, para escuchar y articular".

"Falta para definir candidaturas. Cada sector tiene que trabajar para recuperar la esperanza, el entusiasmo o la expectativa. Hay que construir para adelante. Hay una obligación que tenemos porque cuatro años más de Javier Milei serían una calamidad", expresó esta mañana en declaraciones formuladas a Radio 10 .

Kicillof también buscó despegar la construcción política de una espera pasiva a que el desgaste económico del Gobierno nacional genere por sí solo una alternativa electoral. En ese sentido, planteó que "no podemos cometer el error de sentarnos a esperar" y sostuvo que la tarea es construir desde ahora una propuesta capaz de canalizar el descontento.

El planteo aparece después de que el dirigente cerrara el encuentro del fin de semana con una definición que, aunque no constituyó un lanzamiento formal, reforzó la proyección nacional de su espacio: "Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que termine con este modelo y empiece una etapa distinta" , dijo.

Consultado por esa frase, explicó que tiene que ver "con escuchar, recorrer y acompañar como fuerza política a nivel federal, teniendo en cuenta las necesidades de todo el país". Y sobre los militantes que durante el acto corearon "Axel presidente", no esquivó el tema, pero dejó la definición para más adelante: "No me quiero hacer el tonto con lo que me gritaban, pero lo que hay que decir es que hay que estar dispuesto y preparado para lo que se viene, con la amplitud que se necesita".

En igual tono se manifestó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien en su habitual conferencia de prensa de los lunes afirmó: "Este no es el año de las candidaturas. El del sábado no fue un lanzamiento de candidaturas, sino que tiene que ver con fortalecer la construcción política. Fue el lanzamiento federal del MDF. Entiendo las interpretaciones que se hicieron, por la frase de Axel de que cuenten con él para construir una alternativa federal para el año que viene. Pero tomémoslo literal, fue eso”.

Acompañamos al Gobernador @Kicillofok en el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro.



Nos encontramos para debatir y construir una alternativa que incluya a todos y todas, una alternativa que se construya de abajo hacia arriba.



Como dijo Axel: "El único interés que nos… pic.twitter.com/g13Fl6YjWn — Cristian Girard (@cristiangirard) September 19, 2026

Otra lectura de la frase llegó desde el propio gabinete bonaerense. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, dijo anoche en C5N que la interpreta "más ampliamente": "Como funcionario de la provincia de Buenos Aires, como miembro de su gobierno, cuento con él todos los días", señaló. Para el funcionario, "contar con Axel es 'cuenten conmigo'" y "es lo que viene haciendo", sobre todo al defender a los bonaerenses "del ataque de las políticas de Milei".

Aclaró que la frase no apunta solo a una candidatura presidencial, sino a poder seguir contando con él, y que quiere "un candidato a presidente con el que pueda contar, con el que sepa que no va a estar especulando con ganar una ventajita". Aun así, dejó a la vista su preferencia: "Personalmente me encantaría verlo a Axel siendo presidente algún día". Destacó que el gobernador "tiene sensibilidad frente a la situación que está viviendo la gente" y afirmó que, si pudiera gobernar el país, "haría lo mismo que en la provincia: estaría al lado de los que más necesitan".

El armado en las provincias

El ministro Bianco también confirmó que el MDF prepara una nueva etapa de expansión territorial. Contó que al acto fueron "muchos intendentes del interior de la Argentina, diputados y dirigentes políticos" y que "todos" les dijeron "que se respiraba esperanza". Según explicó, después del plenario se multiplicaron las invitaciones de diputados, intendentes y concejales de distintas provincias.

"Muy contentos, nos da una gran responsabilidad de cara a 2027", agregó, y adelantó que "vamos a seguir haciendo encuentros en todo el país hasta fin de año". El objetivo es consolidar la estructura federal que el espacio buscó mostrar en Avellaneda y llegar al próximo año con una organización territorial más extendida.

Venimos a ofrecerles a todos los argentinos un futuro mejor. Un modelo federal, inclusivo y con eje en la justicia social.



Lo dejó claro @Kicillofok en el Plenario Federal del @MOVIMIENTODAF y lo estamos construyendo municipio a municipio, provincia a provincia, con el objetivo… pic.twitter.com/O57yRtlGfw — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 20, 2026

Sobre el escenario electoral, Bianco fue más explícito: "En 2027 la derecha presentará una candidatura unificada, por lo tanto el campo popular también tiene que presentar una candidatura unificada".Según el ministro, "la columna vertebral es el peronismo", pero detalló que Kicillof también convoca a la izquierda popular, el radicalismo, el peronismo más conservador y el socialismo que quieran ser "una alternativa a este modelo de hambre de Milei". Sobre el método de selección de candidatos, afirmó que "después veremos el método vigente" y recordó que "hoy están vigentes las PASO", que el Gobierno nacional "quiere evitar". "Cada sector buscará músculo y cada sector presentará sus candidatos. Nosotros tendremos candidatos del MDF", aseguró.

Kicillof, por su parte, ubicó el eje de la construcción en una convocatoria más amplia que el justicialismo. Recordó en la entrevista radial: "Venimos de una experiencia que no fue buena a nivel electoral en 2023", recordó que el peronismo perdió en numerosas provincias, por lo que la reconstrucción debe partir de un diagnóstico federal e incluir a "a quienes votaron a Milei hoy están decepcionados con su gestión".

Subrayó el mandatario que en sus recorridas encontró problemas distintos según cada territorio, pero vinculados, según su diagnóstico, con una misma política económica nacional. Frente al impacto que atribuye al modelo de Milei sobre el trabajo, el consumo, la industria, las universidades, la ciencia y el aprovechamiento de los recursos naturales, planteó como alternativa un esquema basado en producción, mercado interno, desarrollo y federalismo.

Kicillof también salió al cruce de quienes sostienen que el empresariado rechaza su figura y apoya al Gobierno. "Es falso decir que los empresarios, aunque se estén fundiendo, bancan este programa o Milei. Es una construcción de la derecha, del gobierno y de los sectores del poder", afirmó, y agregó que "hay deseos del empresariado de que haya un plan federal, un programa de gobierno con mercado interno, capacidades de consumo y demanda".

En la misma línea, buscó desmontar la imagen que se instala del PJ: "Hay un prejuicio con el peronismo. El peronismo no es una caricatura: cree que el orden es importante y la inflación es algo grave", indicó y planteó que la alternativa debe ser "amplia" y no pararse "en la agenda limitada que nos quieren imponer".

Es un mensaje que coincide con la agenda que tendrá desde mañana en Nueva York: reuniones con fondos de inversión y con más de 20 empresas estadounidenses. Allí el gobernador buscará mostrar credenciales de gestión y de diálogo con el mercado, antes de que se abra la discusión de candidaturas.

El viaje a EEUU

Según pudo saber Ámbito, en su visita a Estados Unidos, el economista mantendrá reuniones con fondos de inversión, entre ellos BlackRock, y con representantes de más de 20 grandes empresas estadounidenses que ya invierten o están interesadas en invertir en la Provincia.

Lo acompañarán Bianco; la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey; el ministro de Economía, Pablo López; la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini, y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín. La agenda empresarial incluirá compañías de sectores como energía, petróleo y gas, minería, logística, farmacéutica, biotecnología, tecnología, servicios financieros, infraestructura informática y software.

El contacto con los fondos tendrá además un componente financiero específico: la Provincia busca mantener el vínculo con los tenedores de sus títulos de deuda y mostrar su capacidad de cumplimiento frente a los compromisos asumidos. La misión se produce después de la reestructuración de la deuda bonaerense bajo legislación extranjera y de los acuerdos alcanzados posteriormente con acreedores que habían quedado fuera del canje.

Pero el viaje no tendrá solamente una dimensión financiera. El gobernador participará también de una mesa redonda en The New School, junto con referentes académicos y de distintos think tanks, para discutir el futuro de América Latina, la democracia, la economía y la política en un escenario internacional marcado por la fragmentación.

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El miércoles tendrá además una agenda institucional y política: participará de un desayuno de alto nivel ofrecido por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con representantes de distintos países. Luego participará de una actividad pública en la Universidad de Columbia.

Se trata de una conversación organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS), centrada en las perspectivas de la Argentina y el escenario global. También mantendrá entrevistas con medios estadounidenses antes de regresar al país el jueves. La agenda había sido confirmada previamente por la Provincia y coincide con la presencia de Milei en Estados Unidos por la Asamblea General de Naciones Unidas.

El viaje es otro capítulo de una agenda internacional que Kicillof viene desplegando durante 2026. El gobernador ya realizó actividades políticas y empresariales en España y participó en agosto del Congreso Panamericano en Montevideo, mientras sostiene recorridas por distintas provincias argentinas.

El próximo paso será territorial: el MDF multiplicará sus actividades en las provincias y buscará ampliar su estructura durante lo que queda del año. Las postulaciones, según Bianco, quedarán para 2027, cuando comenzará formalmente la etapa electoral. La hoja de ruta que surge de los últimos movimientos del espacio combina así construcción política, expansión federal y búsqueda de alianzas durante 2026, con una discusión sobre candidaturas unificadas y campaña para el año próximo.