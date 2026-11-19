La reactivación de la ruta entre Punta Arenas y Malvinas genera diferencias por su posible impacto en la actividad petrolera británica. El 28 de noviembre se conocerá el fallo del Tribunal del Mar.

El canciller Pablo Quirno descartó que existan tensiones con Chile por la reactivación de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas y aseguró que la controversia responde a una “polémica inexistente”. Según detalló el funcionario, el buque podrá completar el recorrido si solicita la autorización correspondiente a la Argentina y respeta el compromiso del gobierno chileno de no respaldar la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

Días atrás, el canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna , descartó que su país tenga que solicitarle autorización a la Argentina por la navegación del buque Danstar, que partirá desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas. En este escenario, invocó el derecho a libre navegación de Naciones Unidas y expresó que “los países no piden permiso”.

Posteriormente, desde el lado argentino Quirno hizo referencia al carguero Danstar , que tiene previsto zarpar el próximo 17 de diciembre para retomar una conexión comercial interrumpida desde 2011. El viaje generó cuestionamientos por la autorización que exige Buenos Aires y por el posible destino de la carga, en particular ante la posibilidad de que abastezca actividades petroleras en las islas.

“La relación con Chile es excelente, tenemos un entendimiento sobre el tema”, afirmó Quirno en diálogo con Agustín Maza de La Nación, durante la feria Argentina Alimenta, que se realizó en La Rural. Así, el Canciller recordó que el gobierno de José Antonio Kast ratificó su respaldo al reclamo argentino de soberanía y su compromiso de no colaborar con la expansión de las actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

Además, el libertario también señaló que más de 1500 embarcaciones, entre ellas buques británicos, ya tramitaron permisos bajo el régimen argentino. “El buque que quiere hacer esta ruta comercial, esperemos que pida la autorización, va a poder hacer su viaje normalmente”, sostuvo.

Quirno defendió la reforma de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Por otro lado, Quirno defendió el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento quedó pendiente en Diputados luego de que el oficialismo no consiguiera el quórum necesario para iniciar la sesión. La bancada libertaria reunió 126 legisladores, tres menos de los requeridos.

“El proyecto está mandado y seguiremos intentando”, respondió Quirno cuando le consultaron sobre una nueva convocatoria para debatir la iniciativa.

El funcionario explicó que la legislación vigente establece sanciones para las compañías que operan en Malvinas y les impide desarrollar actividades en territorio argentino. A su entender, ese esquema termina favoreciendo la radicación de inversiones en el archipiélago.

“Lo que hace es empujar a las compañías a Malvinas, porque no le dan la opción de poder trabajar en Argentina”, señaló. La reforma, en cambio, permitiría que esas empresas opten por realizar inversiones energéticas “legítimas” en el país. En ese marco, pidió el respaldo del Congreso para avanzar con los cambios.

Las declaraciones de Quirno llegan en medio de los cuestionamientos de la Argentina por la reactivación de la conexión marítima. El canciller chileno defendió el derecho a la libre navegación y aseguró que su país espera que se respete el principio de paso inocente. “Chile cree en el derecho para la libre navegación (...) o paso inocente, como se llama en el derecho marítimo de la Convemar (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Y confiamos que ese derecho se respetará”, sostuvo.

Después de 15 años sin operar, el carguero Danstar, perteneciente a la naviera Easter Island, tiene previsto retomar en diciembre la ruta comercial hacia Puerto Argentino. La embarcación transportará alimentos, maquinaria y materiales de construcción, como una alternativa al abastecimiento regular que reciben las islas desde Montevideo, Uruguay.

Archivo. El buque Danstar, en el centro de la polémica. Bio Chile

La iniciativa, impulsada por privados, busca ampliar el acceso de los habitantes del archipiélago a distintos productos y cuenta con el respaldo de la Development Corporation Falkland Islands. “Queremos ser el gran supermercado de las islas”, había afirmado el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Sin embargo, el proyecto genera preocupación en el gobierno argentino por la intención del Reino Unido de avanzar con la explotación petrolera en la zona.

La controversia se desarrolla en paralelo a la disputa entre Buenos Aires y Londres por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las islas. Hace casi una semana, durante el segundo día de audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), la delegación argentina volvió a cuestionar la posición británica y reclamó la suspensión de las actividades vinculadas con la iniciativa.

En su presentación, los representantes argentinos insistieron en la competencia prima facie del tribunal, el riesgo de un perjuicio irreparable y la urgencia de una medida provisional para frenar el proyecto. “Es ahora o nunca”, plantearon.

Tras las audiencias realizadas en Hamburgo, Alemania, el organismo anunció que el próximo 28 de noviembre comunicará su decisión sobre el pedido argentino para suspender Sea Lion. La fecha fue informada por el presidente del tribunal, Maurice Kamga, al finalizar las exposiciones de ambas delegaciones.

Quirno defendió la política exterior del Gobierno

Sobre el tenso vínculo diplomático con Brasil, el funcionario atribuyó el retiro de los embajadores a una “decisión unilateral” del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. “Es potestad de Brasil también analizar la reversión de esa medida”, sentenció. No obstante, sostuvo que los vínculos comerciales, las inversiones y la cooperación en materia de defensa y seguridad continuaron funcionando pese al deterioro de la representación diplomática.

El canciller recordó que este año coincidió con su par brasileño, Mauro Vieira, en encuentros realizados en Atlanta y durante la Cumbre Iberoamericana. Consultado sobre los plazos para restablecer el intercambio de embajadores, respondió que “esa no es parte de la discusión”. “Trataremos con quien ellos quieran”, agregó.

En materia comercial, Quirno volvió a plantear la necesidad de flexibilizar el Mercosur y cuestionó el funcionamiento de su arancel externo común. “Es un mundo en el que no nos podemos dar el lujo de tardar 26 años en cerrar un acuerdo”, sostuvo, en referencia al entendimiento entre el bloque regional y la Unión Europea.

El funcionario aseguró que la Argentina continuará buscando acuerdos comerciales con otros países dentro de los márgenes que permite el Mercosur. En ese esquema ubicó el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos y las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos.

Consultado sobre el contenido del entendimiento con Washington que será enviado al Congreso, respondió: “Quedó todo adentro”.