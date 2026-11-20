La vicepresidenta recordó los sucesos que tuvieron lugar hace 181 años en la provincia de Buenos Aires, en los que las tropas argentinas frenaron el avance de los buques anglo-franceses. En ese marco, aprovechó para recordar la importancia de defender a la patria.

La vicepresidenta Victoria Villarruel celebró un nuevo Día de la Soberanía en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado.

La vicepresidenta Victoria Villarruel conmemoró este viernes un nuevo aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado , al cumplirse 181 años de la defensa realizada por las tropas argentinas frente al intento de conquista de la armada anglo-francesa. "La soberanía es nuestro deber siempre" , manifestó en un mensaje en el que le marcó la cancha a Javier Milei a propósito de los renovados reclamos del Gobierno por Malvinas tras el Mundial 2026.

Con un mensaje publicado en su cuenta de "X", Villarruel recordó el suceso que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 . Mediante el uso de cadenas extendidas a lo ancho del río Paraná , a kilómetros de lo que actualmente es la ciudad de San Pedro, en provincia de Buenos Aires, las fuerzas patriotas frenaron el avance de los buques europeos.

Aquel día, las fuerzas de la Confederación, conducidas por el General Lucio Norberto Mansilla bajo el mando político y militar de Juan Manuel de Rosas, se enfrentaron a la escuadra anglo-francesa, las dos potencias coloniales más poderosas del mundo en aquella época.

"A pesar de la disparidad de recursos y la superioridad de armamento enemiga, nuestros patriotas presentaron una resistencia encarnizada para defender el derecho soberano de la Patria sobre sus ríos interiores" , destacó Villarruel.

La titular del Senado destacó aquella epopeya como un "combate épico" que "trascendió su resultado táctico para convertirse en un emblema moral de la República".

Villarruel recordó que "San Martín, desde su exilio en Francia, comprendió la magnitud patriótica de aquella gesta y por eso legó su sable libertador al Brigadier General Rosas", en virtud de haber sabido "defender el honor del pabellón nacional frente a la agresión extranjera".

Al cumplirse un nuevo aniversario de aquel día, la vicepresidenta aprovechó para remarcar la importancia de defender a la patria: "La soberanía es nuestro deber siempre. Se defiende con coraje en la Vuelta de Obligado, se reafirma en el Atlántico Sur y se sostiene viva en el reclamo irrenunciable sobre nuestras Islas Malvinas".

Milei, Villarruel y la soberanía

Su mensaje fue leído en clave de indirecta hacia el gobierno de Javier Milei, que hasta mitad del año pasado mantenía fuera de agenda los reclamos por la soberanía de las islas Malvinas. No fue sino hasta el partido de Argentina frente a Inglaterra por el Mundial 2026 y la viralización de la bandera "Las Malvinas son Argentinas" que la administración nacional tomó nota del impacto en la opinión pública del tema.

A partir de aquel entonces, al calor de los sondeos que identificaban a la soberanía como uno de los principales cuestionamientos de los argentinos hacia Javier Milei, el Gobierno avanzó con una serie de exigencias al Reino Unido sobre las islas, puso en el mapa interno la problemática sobre la explotación de hidrocarburos en el mar del archipiélago a través del proyecto Sea Lion y envió una iniciativa al Congreso para abordar la cuestión Malvinas.

Villarruel, hija de militares y ferviente defensora de la soberanía nacional y de la causa Malvinas, tomó como propia esa batalla desde sus inicios y la trasladó a la campaña electoral que la catapultó junto a Javier Milei al Gobierno. Actualmente desde el Senado, alejada del entorno presidencial, le marca la cancha al oficialismo. La soberanía se defiende "siempre".