El presidente lo dijo al recibir el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

El presidente Javier Milei elogió al canciller Pablo Quirno durante un acto en la Universidad de Belgrano, en el que recibió el título de Doctor Honoris Causa. En ese marco, lo definió como "fundamental para evitar la hiper" .

"Ustedes saben lo que es hacer la diplomacia de semejante personaje. Por lo menos me lo tomo con humor, no me enojo. Sé que soy cabrón y lo asumo" , dijo Milei.

Durante la actividad, Milei también elogió a los ministros de Economía, Luis Caputo ; de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger , y de Capital Humano, Sandra Pettovello .

En otro tramo de su discurso, Javier Milei anunció que presentará su libro, "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", el próximo 30 de noviembre en el Palacio Libertad.

"Como cada momento en la que se produce generación de riqueza, aparecen las ideas de la izquierda que quieren apropiarse del resultado de otro. Es la idea de la justicia social en términos redistributivos. Que tiene un par de problemas: un trato desigual ante la ley y el robo" , planteó.

"Cuando generan esa situación, están penalizando el ahorro y la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y, consecuentemente, tienen un problema de incentivos y se cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece", precisó el mandatario al participar del acto, junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de Economía, Luis Caputo.

En la misma línea, amplió: "Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio fue peor que la enfermedad. Lejos de estar la gente mejor, está peor. Argentina es un caso emblemático de eso".

Según Milei, cuando asumió en diciembre de 2023, la Argentina "estaba a mitad de tabla" e iba camino a convertirse en Cuba, "con un estadio previo en Venezuela", y elogió el trabajo de su ministro de Economía. "Algo que no sucedió porque pude sumar al equipo, el ministro de Economía de toda la historia argentina, Luis Caputo, que hoy me honra con su presencia", planteó.