SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de noviembre 2026 - 14:27

Pablo Quirno se sumó a las tensiones con Patricia Bullrich: "No es momento de ambiciones personales"

El canciller se pronunció luego del posteo de Javier Milei, en una presunta referencia a la jefa del bloque de senadores. Desde su postura, afirmó que "no es quien para juzgar", pero defendió "el pensamiento del Presidente".

El funcionario se pronunció en medio de las tensiones entre la exministra de Seguridad y el Ejecutivo, de cara al año electoral.

El funcionario se pronunció en medio de las tensiones entre la exministra de Seguridad y el Ejecutivo, de cara al año electoral.

En medio de las tensiones entre la exministra de Seguridad y el Ejecutivo, de cara al año electoral, Quirno expresó que conoce el pensamiento del Presidente y que es necesario el "compromiso absoluto" con la gestión.

Informate más

Pablo Quirno habló del posteo de Milei en medio de las tensiones con Patricia Bullrich

En diálogo con Radio La Red, al ser consultado sobre el posteo, el funcionario marcó: “No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”. Igualmente, evitó referirse a la jefa de bloque y aseguró que no es quién “para juzgar la posición de Bullrich”.

“Tengo el privilegio de compartir muchas horas con el Presidente porque lo acompaño en todos sus viajes y conozco profundamente su pensamiento. Está claro hacia dónde está yendo y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno”, agregó.

&ldquo;Tengo el privilegio de compartir muchas horas con el Presidente y conozco profundamente su pensamiento", sostuvo Quirno a favor de Milei. &nbsp;

“Tengo el privilegio de compartir muchas horas con el Presidente y conozco profundamente su pensamiento", sostuvo Quirno a favor de Milei.

Javier Milei agitó la interna libertaria con un posteo en plena tensión con Patricia Bullrich: "Hay gente dispuesta a hundir el barco"

El presidente Javier Milei compartió este miércoles una historia en Instagram que generó especulaciones en La Libertad Avanza. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, decía la publicación, que llegó en medio de las diferencias entre Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, y el sector que responde a Karina Milei.

La historia no mencionó a Bullrich ni identificó a un destinatario. La interpretación de que pudo estar dirigida a la senadora se instaló en momentos en que la exministra de Seguridad viene marcando diferencias con la Casa Rosada y se debate su lugar en el armado electoral del oficialismo, donde Bullrich aspira a posicionarse como una alternativa para la candidatura presidencial de La Libertad Avanza.

Te puede interesar

Otras noticias