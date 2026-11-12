Pablo Quirno se sumó a las tensiones con Patricia Bullrich: "No es momento de ambiciones personales" + Agregar ámbito en









El canciller se pronunció luego del posteo de Javier Milei, en una presunta referencia a la jefa del bloque de senadores. Desde su postura, afirmó que "no es quien para juzgar", pero defendió "el pensamiento del Presidente".

El funcionario se pronunció en medio de las tensiones entre la exministra de Seguridad y el Ejecutivo, de cara al año electoral.

El canciller Pablo Quirno habló este jueves del posteo sugerente que hizo el presidente Javier Milei en su cuenta de Instagram, en el que parecía referirse a la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich. El funcionario sostuvo que ahora no son momentos de "ambiciones personales".

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En medio de las tensiones entre la exministra de Seguridad y el Ejecutivo, de cara al año electoral, Quirno expresó que conoce el pensamiento del Presidente y que es necesario el "compromiso absoluto" con la gestión.

Pablo Quirno habló del posteo de Milei en medio de las tensiones con Patricia Bullrich En diálogo con Radio La Red, al ser consultado sobre el posteo, el funcionario marcó: “No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”. Igualmente, evitó referirse a la jefa de bloque y aseguró que no es quién “para juzgar la posición de Bullrich”.

“Tengo el privilegio de compartir muchas horas con el Presidente porque lo acompaño en todos sus viajes y conozco profundamente su pensamiento. Está claro hacia dónde está yendo y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno”, agregó.

“Tengo el privilegio de compartir muchas horas con el Presidente y conozco profundamente su pensamiento", sostuvo Quirno a favor de Milei. Javier Milei agitó la interna libertaria con un posteo en plena tensión con Patricia Bullrich: "Hay gente dispuesta a hundir el barco" El presidente Javier Milei compartió este miércoles una historia en Instagram que generó especulaciones en La Libertad Avanza. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, decía la publicación, que llegó en medio de las diferencias entre Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, y el sector que responde a Karina Milei.

La historia no mencionó a Bullrich ni identificó a un destinatario. La interpretación de que pudo estar dirigida a la senadora se instaló en momentos en que la exministra de Seguridad viene marcando diferencias con la Casa Rosada y se debate su lugar en el armado electoral del oficialismo, donde Bullrich aspira a posicionarse como una alternativa para la candidatura presidencial de La Libertad Avanza.