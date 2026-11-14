Pablo Quirno advirtió sobre el plan petrolero británico en Malvinas: "No vamos a permanecer impasibles"

El Gobierno pidió al tribunal con sede en Hamburgo que frene las perforaciones. La decisión sobre las medidas urgentes se espera para el 28 de noviembre.

El canciller Pablo Quirno defendió la decisión de llevar al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y advirtió que el avance del proyecto petrolero Sea Lion , en la Cuenca Malvinas Norte, podría provocar daños irreversibles antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir. El pedido argentino busca impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción.

“No vamos a permanecer impasibles mientras pretenden apropiarse de nuestros recursos naturales”, escribió Quirno en una columna de opinión publicada en La Nación. Allí detalló la estrategia del Gobierno frente al proyecto de la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum , que, según indicó, prevé 23 pozos y 35 años de producción con licencias otorgadas por el Reino Unido que la Argentina considera ilegales.

El canciller destacó que es la primera vez que la Argentina y el Reino Unido se enfrentan ante un tribunal internacional por un asunto vinculado con la cuestión Malvinas. También reclamó que el Congreso acelere el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y aseguró que el Gobierno continuará con los procedimientos sancionatorios y las acciones penales contra las compañías y sus directivos.

La Argentina inició el arbitraje contra el Reino Unido el 28 de septiembre y el 13 de octubre solicitó medidas provisionales al tribunal con sede en Hamburgo. En las audiencias del 10 y 11 de noviembre , la delegación argentina sostuvo que hace falta una protección urgente mientras se constituye el tribunal arbitral que examinará el caso de fondo.

Además de frenar las perforaciones y la instalación de infraestructura, el Gobierno pidió que el Reino Unido se abstenga de usar los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos , deje de obstaculizar las tareas de protección del medio marino y evite nuevas autorizaciones que puedan agravar la controversia.

Londres objetó la competencia del tribunal con el argumento de que el caso exigiría resolver la disputa territorial. Quirno sostuvo que la soberanía sobre las islas queda fuera de este procedimiento: lo que se discute es qué obligaciones tienen ambos países sobre los recursos naturales y el ambiente en los espacios marítimos en disputa.

Cuándo podrían empezar las perforaciones y qué riesgo señaló Quirno

Durante las audiencias, el Reino Unido señaló el 21 de marzo de 2027 como la fecha más temprana para las nuevas perforaciones y marzo de 2028 para el inicio de la extracción. La defensa británica sostuvo que los árbitros podrían intervenir antes. La Argentina respondió que constituir el tribunal y ponerlo en condiciones de actuar puede llevar meses y que la perforación, aun sin extracción de crudo, ya dejaría una huella permanente en el subsuelo.

Quirno también señaló que, según el plan de contingencia de una de las empresas, un derrame podría alcanzar en 30 días aguas argentinas fuera del área en disputa. El canciller citó ese escenario para justificar el pedido de información y cooperación ambiental.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó tentativamente el 28 de noviembre para anunciar su decisión. Ese pronunciamiento resolverá el pedido de protección urgente, mientras que el arbitraje contra el Reino Unido seguirá su curso.