Delcy Rodríguez envió una advertencia a María Corina Machado y aseguró que no permitirán su regreso a Venezuela

En un acto con las Fuerzas Armadas, la presidenta interina lanzó una advertencia velada a la líder opositora, que permanece en Estados Unidos y anunció su intención de volver al país.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , envió un mensaje implícito a la dirigente opositora María Corina Machado al sugerir que quienes, según el oficialismo, dañan al país desde el exterior no deberían regresar , en un discurso pronunciado durante un acto militar que reforzó su respaldo político y castrense.

La advertencia fue pronunciada en Caracas, durante una ceremonia simbólica en la Academia Militar, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ratificó su lealtad y “subordinación absoluta” a Rodríguez como comandante en jefe. Allí, la presidenta interina lanzó un discurso centrado en la defensa del orden interno, la estabilidad y la paz.

“Los que pretenden perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela que se queden en Washington. Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Habrá ley y justicia” , afirmó Rodríguez, sin mencionar nombres propios.

Delcy Rodríguez pronunció su discurso durante un acto en la Academia Militar, con respaldo explícito de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Aunque evitó aludirla de forma directa, el mensaje fue interpretado por analistas políticos como una referencia explícita a María Corina Machado , quien desde hace varias semanas permanece en Washington. Este miércoles, la dirigente opositora mantuvo una reunión privada de 90 minutos con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Para el análisis político local, las palabras de Rodríguez apuntan a frenar la expectativa generada en torno a un eventual regreso de Machado al país. La líder opositora había pasado largos meses en semiclandestinidad en Caracas antes de salir del país de manera subrepticia a comienzos de diciembre, cuando viajó a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

maria corina machado El mensaje fue interpretado como una advertencia dirigida a María Corina Machado, que permanece en Estados Unidos.

La situación política de Venezuela tras la caída de Maduro

Rodríguez asumió interinamente la presidencia luego de que el 3 de enero Nicolás Maduro y su esposa fueran capturados y puestos a disposición de la justicia de Estados Unidos. A diferencia del tono confrontativo que caracterizaba al exmandatario, la actual presidenta evitó las descalificaciones personales directas, aunque mantuvo un mensaje firme hacia la oposición.

La declaración se produjo en un contexto de alta tensión política, marcado por reiteradas expresiones públicas de Machado sobre su intención de regresar al país. El 28 de enero, la dirigente difundió un mensaje en el que aseguró: “Queridos venezolanos, estamos avanzando con pasos firmes. Muy pronto regresaré a Venezuela para trabajar juntos en la transición y la construcción de un país excepcional, al cual regresarán nuestros hijos”.

maria corina machado oslo Machado reiteró en los últimos días su intención de regresar a Venezuela para participar del proceso político.

En entrevistas previas con medios estadounidenses, Machado también había insistido en su voluntad de volver al país, al afirmar: “Necesito estar allí. Quiero volver lo antes posible” y “Mi prioridad es regresar a Venezuela tan pronto como sea posible”.

El acto castrense de este miércoles consolidó la posición de Rodríguez al frente del Ejecutivo interino, con el respaldo explícito del alto mando militar. Su discurso apeló a la estabilidad institucional y la paz social, aunque evitó referencias al calendario electoral y dio por sentado un escenario de continuidad política tras el cuestionado tercer período presidencial de Maduro (2025-2031).

La escena refuerza el mensaje de control interno del oficialismo en un momento clave del proceso post-Maduro, mientras la oposición mantiene expectativas sobre el rol que Machado podría asumir si logra regresar a Venezuela.