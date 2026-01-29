SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de enero 2026 - 11:50

Delcy Rodríguez envió una advertencia a María Corina Machado y aseguró que no permitirán su regreso a Venezuela

En un acto con las Fuerzas Armadas, la presidenta interina lanzó una advertencia velada a la líder opositora, que permanece en Estados Unidos y anunció su intención de volver al país.

machado delcy rodriguez

La advertencia fue pronunciada en Caracas, durante una ceremonia simbólica en la Academia Militar, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ratificó su lealtad y “subordinación absoluta” a Rodríguez como comandante en jefe. Allí, la presidenta interina lanzó un discurso centrado en la defensa del orden interno, la estabilidad y la paz.

Informate más
ssstwitter.com_1769695793648

Delcy Rodríguez pronunció su discurso durante un acto en la Academia Militar, con respaldo explícito de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Los que pretenden perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela que se queden en Washington. Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Habrá ley y justicia”, afirmó Rodríguez, sin mencionar nombres propios.

Una respuesta dirigida a María Corina Machado

Aunque evitó aludirla de forma directa, el mensaje fue interpretado por analistas políticos como una referencia explícita a María Corina Machado, quien desde hace varias semanas permanece en Washington. Este miércoles, la dirigente opositora mantuvo una reunión privada de 90 minutos con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Para el análisis político local, las palabras de Rodríguez apuntan a frenar la expectativa generada en torno a un eventual regreso de Machado al país. La líder opositora había pasado largos meses en semiclandestinidad en Caracas antes de salir del país de manera subrepticia a comienzos de diciembre, cuando viajó a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

maria corina machado
El mensaje fue interpretado como una advertencia dirigida a María Corina Machado, que permanece en Estados Unidos.

El mensaje fue interpretado como una advertencia dirigida a María Corina Machado, que permanece en Estados Unidos.

La situación política de Venezuela tras la caída de Maduro

Rodríguez asumió interinamente la presidencia luego de que el 3 de enero Nicolás Maduro y su esposa fueran capturados y puestos a disposición de la justicia de Estados Unidos. A diferencia del tono confrontativo que caracterizaba al exmandatario, la actual presidenta evitó las descalificaciones personales directas, aunque mantuvo un mensaje firme hacia la oposición.

La declaración se produjo en un contexto de alta tensión política, marcado por reiteradas expresiones públicas de Machado sobre su intención de regresar al país. El 28 de enero, la dirigente difundió un mensaje en el que aseguró: “Queridos venezolanos, estamos avanzando con pasos firmes. Muy pronto regresaré a Venezuela para trabajar juntos en la transición y la construcción de un país excepcional, al cual regresarán nuestros hijos”.

maria corina machado oslo
Machado reiteró en los últimos días su intención de regresar a Venezuela para participar del proceso político.

Machado reiteró en los últimos días su intención de regresar a Venezuela para participar del proceso político.

En entrevistas previas con medios estadounidenses, Machado también había insistido en su voluntad de volver al país, al afirmar: “Necesito estar allí. Quiero volver lo antes posible” y “Mi prioridad es regresar a Venezuela tan pronto como sea posible”.

El acto castrense de este miércoles consolidó la posición de Rodríguez al frente del Ejecutivo interino, con el respaldo explícito del alto mando militar. Su discurso apeló a la estabilidad institucional y la paz social, aunque evitó referencias al calendario electoral y dio por sentado un escenario de continuidad política tras el cuestionado tercer período presidencial de Maduro (2025-2031).

La escena refuerza el mensaje de control interno del oficialismo en un momento clave del proceso post-Maduro, mientras la oposición mantiene expectativas sobre el rol que Machado podría asumir si logra regresar a Venezuela.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias