Se registró un tercer vuelo de EEUU al país: el Gobierno explicó que se trata de una actividad parlamentaria

El primero fue a Tierra del Fuego, el segundo a Neuquén y el tercero a Mendoza. "Celebramos las visitas", comentó el canciller Pablo Quirno.

Al menos siete congresistas aterrizaron en Ushuaia este domingo.

Otra muestra de la cercanía diplomática entre la Argentina y EEUU se expresó esta semana con la llegada de tres vuelos con delegaciones legislativas norteamericanas a provincias estratégicas de nuestro país en las últimas 72 horas. Las fuentes oficiales apuntaron al fortalecimiento de intercambio de políticas educativas, laborales, energéticas y sanitarias. Aunque trascendieron encuentros con dirigentes nacionales, hasta el momento los funcionarios provinciales no incluyeron en sus agendas reuniones con los parlamentarios.

Según pudo conocer Ámbito, el destino del tercer vuelo es Mendoza. "Hubo un poco de polémica en Tierra del Fuego porque es una provincia con sus creencias", consignaron fuentes conocedoras del viaje, que remarcaron que "por suerte en Neuquén los reciben con brazos abiertos, porque hay que aprovechar el diálogo entre países". El objetivo de este grupo, liderado por el republicano Tim Walberg, sería "interiorizarse sobre las políticas argentinas de educación y desarrollo de la fuerza laboral. Las conversaciones también abordarán la capacitación en ciberseguridad y los marcos de gobernanza para la inteligencia artificial".

Es una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EEUU de visita en Argentina.



Dado el interés que despierta el plan de gobierno de Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre… https://t.co/ZYuNxkO2RU — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 27, 2026 El canciller Pablo Quirno se refirió a este tercer vuelo, señalando que "es una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EEUU de visita en Argentina. Dado el interés que despierta el plan de gobierno de Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y EEUU, celebramos las visitas de las diferentes comitivas interesadas en nuestro país".

El primer vuelo del Boeing C-40 Clipper de las Fuerzas de EEUU aterrizó el pasado domingo al mediodía en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, en donde una comitiva de al menos siete congresistas recorrió en catamarán la costa lindante al puerto y el predio donde se proyecta el desarrollo de una usina termoeléctrica de la firma Rainbow International Xi'an Engineering.

Este martes a las 9.30, la misma comitiva -encabezada por el republicano Morgan Griffith- habría aterrizado en la ciudad de Neuquén. Según consignaron medios locales, los legisladores visitaron instalaciones de Loma Campana, que forma parte de los yacimientos de Vaca Muerta en los que opera YPF. En este caso, la Embajada de EEUU en la Argentina explicó que el objetivo es "abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica".

Congreso pide información sobre los vuelos En referencia al primer vuelo que aterrizó en Tierra del Fuego, desde las dos Cámaras emitieron pedido de información para conocer los detalles de los objetivos del vuelo. En ese marco, la senadora Cristina López (Unión por la Patria) firmó una de las solicitudes para que "se esclarezcan de manera inmediata los motivos del arribo a la ciudad de Ushuaia de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos". “Ushuaia no es una ciudad más. Tierra del Fuego no es un territorio disponible para que potencias extranjeras se muevan sin dar explicaciones”, consideró la senadora, que apuntó que si el avión trasladó congresistas o funcionarios norteamericanos, “se trata de un hecho grave”, tanto por la utilización de una aeronave militar como por la ausencia de información de este vuelo específico. En tanto que en la Cámara de Diputados, los santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías (Provincias Unidas) solicitaron información por el aterrizaje de este vuelo, pidiendo la nómina de pasajeros a borda, la agenda oficial y "el vínculo con los intereses de la Antártida Argentina". "La 'visita' del avión norteamericano a la Patagonia argentina nos llena de dudas e inquietudes, sobre todo por el alineamiento del gobierno nacional con Donald Trump y la importancia geopolítica del puerto de Ushuaia", planteó Paulón en redes sociales.