Para Carrió, dentro de Juntos por el Cambio "hay sectores de extrema derecha"

"Cuando se hace la coalición de Juntos por el Cambio en 2015 , que nos permite derrotar al kirchnerismo, se hace sobre la base de no salirnos del centro, el lugar de convergencia. Y en la actual crisis del país y lo que va a vivir hasta el año que no te podés ir de una banquina a otra", reflexionó Carrió en diálogo con Clarín.

Si bien Carrió intentó poner paños fríos a los cruces de las últimas semanas, destacó que "si hay alguien que no es confrontativo es Larreta y la verdad que no me ocupo mucho de las declaraciones". Resaltó también que dentro de JxC hay "un debate de ideas", ya que "el PRO está dividido entre sectores de centro y de corrimiento a una extrema derecha".

elisa lilita carrió 2023.webp

Si bien señaló a Bullrich por su "dureza" en el discurso, Carrió prefirió no confrontar. "No voy a hablar mal de ella nunca, tenemos caracteres diferentes y posiciones distintas pero la quiero. Aunque ahora tengo la preocupación por una deriva que no se pueda parar. Yo me asumo como vieja, como perdedora, todo. Pero tengo voz y experiencia y derecho a hablar. Distinto es el caso de (Mauricio) Macri donde fue una sociedad política amistosa" comentó la precandidata al Parlasur, que acompaña a Larreta en las PASO.

En cuanto a la clave de estas elecciones, Carrió apuntó que "el único candidato de la oposición que le puede ganar a Kicillof es Diego Santilli. Cualquier otro que saque votos en octubre hace ganar a Kicillof. Y eso no garantiza la gobernabilidad en la Argentina" destacó.