Para Pablo Moyano, la suba del salario mínimo fue insuficiente y los gremios deben percibir una suma fija

El secretario general de la C onfederación General del Trabajo ( CGT ) y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano se manifestó a favor de otorgar una suma fija a los gremios que "no pueden empatar y mucho menos superar la inflación".

Después de que el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil acordara una suba del 26,6% del salario mínimo, señaló que "Estoy de acuerdo con que haya una suma fija. Camioneros no lo va a reclamar, pero para aquellos gremios que lamentablemente no pueden empatar y mucho menos superar la inflación. Hay una parte del Gobierno que está de acuerdo y otra que no. Creo que es el momento, si hay aspiración de ganar las elecciones, de poner guita en el bolsillo de la gente", en declaraciones con Radio 10.