Ranking de paritarias 2021: ¿por cuánto cerró cada sindicato?

Ranking de acuerdos paritarios:

Trabajadores de la industria vitivinícola: 57%

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) obtuvo un 57% de aumento salarial para los operarios de bodegas y viñas, incluidas subas remunerativas y no remunerativas.

El acuerdo establece una actualización hasta febrero de 2022 del 47% remunerativo y del 10% en conceptos no remunerativos, a pagarse en cuotas. De marzo a julio, los vitivinícolas recibirán un incremento del 26% (13% remunerativo y 13% no remunerativo); entre agosto a diciembre, la suba remunerativa será del 14% y la carga adicional al 12%; en enero de 2022 un 10% remunerativo y en febrero de 2022 un 10% adicional.

Paritaria 2021/2022 para los trabajadores de la industria vitivinícola.

En complementación del 47% remunerativo se sumará un bono extraordinario de $ 8.000 a cobrar en diciembre y un ajuste de mensual de $400 para los empleados de bodegas y de $350 para los trabajadores de las viñas en los aportes de las obras sociales.

En febrero próximo el operario de Bodega recibirá un básico de $45.002 más $4.500 no remunerativo y otros $5.000 por refrigerio. En tanto, el operario de viña ganará un sueldo básico de $42.953, un extra de $4.295 y refrigerio por $4.795.

Docentes bonaerenses: 54%

Los dos gremios mayoritarios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (Suteba y FEB) aceptaron en un principio la propuesta del 32% al mes de septiembre, a lo que se agrega el incremento del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y la suma por conectividad acordada en la paritaria nacional. De esta forma el salario de maestro de grado inicial quedó establecido en $48.508 a partir de septiembre, mientras que un profesor con 20 módulos recibiría $69.822 y un preceptor $41.987.

Sin embargo, luego de la revisión de la paritaria, el 9 de diciembre aceptaron la propuesta del Gobierno de Axel Kicillof de un aumento total del 54% promedio anualizado a diciembre, y dieron por cerrada la Paritaria Salarial 2021 con un porcentaje que supera el índice inflacionario estimado. Según informó Suteba, en la negociación además se tuvo en cuenta el requerimiento de mejorar la estructura salarial incorporando el aumento al básico, para de esa manera favorecer también a los docentes bonaerenses jubilados.



Paritarias Judiciales bonaerenses 2021: 54%

Los trabajadores judiciales enrolados en Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aprobaron el 22 de diciembre la propuesta que contempla un incremento de bolsillo acumulado del 54% desde el 1 de diciembre. Con esta aceptación se da por finalizada la paritaria salarial correspondiente al 2021. El porcentaje se compone de un aumento del 52,3% al básico y 1,7 puntos a la bonificación especial o compensación funcional, acordada y percibida a partir del 1 de septiembre.

En paritaria judicial también se consolidó el esquema de recategorizaciones permanente debatido con la Suprema Corte provincial en las negociaciones de principios de abril, cuya regulación deberá dictarse a principios de 2022. “Un logro importante de esta negociación es haber revertido el proceso de caída salarial de los últimos tres años, logrando un aumento por encima de la inflación. También pudimos mejorar la situación salarial de los tres últimos niveles del escalafón, con un sistema de recategorizaciones automáticas que a partir de 2022 tendrá carácter permanente”, señaló Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.

Estatales de Neuquén (ATE): 53,09%

Los estatales de Neuquén mejoraron el primero de los acuerdos del 15% y sellaron uno nuevo por 53,09% para 2021. La presión con cortes de ruta de los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén y las gestiones de ATE ante las autoridades provinciales fueron las que permitieron incrementar el porcentaje para todos los empleados. El aumento se pagará 10% en mayo; 5% en julio; 5% en septiembre; 5% en noviembre y del 8,12% en diciembre.



Pero además, el gobierno provincial propuso una suma no remunerativa de $3.500 que se otorgó en febrero, se extienda su pago hasta el mes de agosto para los salarios netos inferiores a $55.000. A eso se suma el pago de $40.000 en concepto de indumentaria, en dos cuotas en los meses de mayo y septiembre, o junio y octubre, de acuerdo a las fechas previstas de entrega en los CCT sectoriales. Para el Convenio Colectivo General se abonará en los meses de mayo y septiembre.

Buzos profesionales: 53%

La Asociación Sindical de Buzos Profesionales -afiliada a la CTA Autónoma-, que representa a más de 300 expertos subacuáticos, logró un recomposición salarial del 53% con la empresa Mohn Drilling AS, una de las dos mayoritarias del país.

El aumento, según informó Infogremiales, se pagará en cinco tramos: 15% retroactivo a mayo, 9% en julio, 10% en octubre, 10% en enero de 2022 y el 10% restante desde marzo de 2022. Además, los buzos acordaron que se volverán a sentar en la mesa de negociación en abril del 2022.

En la empresa HS WATER SOLUTIONS, el gremio que lidera Néstor Rolando Andersen obtuvo 36% por seis meses, de marzo a septiembre de 2021, a pagar 8% en marzo, 20% en julio retroactivo a junio y 8% en agosto.



Paritaria ferroviarios 2021: 52%

El titular de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, acordó en noviembre otro aumento y afirmó que la paritaria anual total alcanzó el 52% de mejora salarial. La mejora incrementó el salario bruto total, incluido el básico y las bonificaciones, viáticos y antigüedad vigentes a mayo en un 6,5% desde octubre y en otro 6,5% a partir de este mes.

Paritaria Bancarios 2021: 51% y bono

La Asociación Bancaria (AB) y las cuatro cámaras del sector acordaron a principio de año que a la actualización del 2,1% operada en enero sobre los haberes de 2020 y a su "base resultante" se le adicione una mejora del 43%. Esa mejora permitirá superar en más del 45% la recomposición de los haberes este año, confirmaron fuentes gremiales. Los bancarios también percibieron por el Día del Bancario de $100.000 en concepto del histórico bono por ese día no laborable.

En diciembre se cumplió la cláusula de revisión acordada de forma oportuna con las cámaras y entidades, y pudieron sumar un adicional del 8% sobre los salarios de 2020. En total, cerraron por 51%.

A partir del 1 de diciembre último el salario inicial ascendió a $118.868,38, más otros $3.436,11 por participación en las ganancias del sistema financiero, lo que totalizará un ingreso de $122.304,49 mensuales.

El acuerdo salarial fue firmado por el gremio y las cámaras patronales Abappra, Adeba, ABA y ABE, y determinó que la mejora deberá ser abonada el 5 de enero.

Docentes Santa Cruz: 50,3%

Los sindicatos docentes de Santa Cruz cerraron un nuevo incremento paritario con el gobierno de Alicia Kirchner y finalizó la paritaria anual con una suba acumulada de 50,3%. El acuerdo fue suscripto por la Asociación Docente de Santa Cruz (Adosac) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) junto a los funcionarios del Consejo Provincial de Educación. El acta eleva el valor punto a 171,9050 en octubre, por lo que el cargo testigo sube a $47.721. Mientras que en noviembre el valor punto trepa a 180,5003, y el sueldo a $50.129.

Metalúrgicos (UOM): 50,2%

El sindicato metalúrgico de la UOM finalmente llegó a un entendimiento en la reapertura de su paritaria 2021 y alcanzó una actualización salarial del 50,2%, que incluye una cláusula de revisión para diciembre. Al 35,2% que había firmado con las cámaras empresariales en abril pasado ahora se le sumarán tres cuotas del 5% cada una, para enero, febrero y marzo de 2022.



Trabajadores del neumático: 50% (más bono)

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) acordó un aumento del 50% para la paritaria 2020/2021 más un un bono de fin de año de $21.000. El nuevo acuerdo se pactó en varios tramos y 5% por encima del anterior: 12% retroactivo a julio, 11% en octubre, 10% en diciembre y 17% en febrero.

Personal doméstico: 50%

En el marco de una nueva reunión del Consejo del Salario para los Trabajadores de Casas Particulares en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social nacional, se acordó un nuevo aumento para las trabajadoras de Casas Particulares de la paritaria 2021.

El acuerdo paritario incluye un incremento del 6% en noviembre y posteriormente se adicionará entre un 2% al 5% de diciembre del 2021. El acumulado anual paritario (que incluye desde junio de este año a mayo del 2022), llegará al 50%. En la reunión se acordó una nueva revisión para marzo de 2022.

Paritaria Petroleros 2021: 50%

Las empresas productoras de hidrocarburos y todos los sindicatos petroleros del país sellaron una pauta salarial del 35% para el 2021, que se abonó en diferentes tramos a partir del mes de enero de 2021 y con posibilidad de revisión. Al volver a reunirse, lograron otro aumento del 15% con el salario de diciembre 2021. El nuevo acuerdo tiene vigencia hasta mayo 2022.



El acuerdo fue firmado en el Ministerio de Trabajo de la Nación por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), la Cámara de Empresas de Operaciones Especiales (CEOPE), el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut, el Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional de Petróleo y Gas Privado y Químicos de Cuyo y La Rioja, el Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Salta, Jujuy, Formosa y La Pampa.

Estacioneros y empleados de garajes: 50%

La Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garajes de la República Argentina (FOESGRA), que lidera el co-secretario general de la CGT Carlos Acuña, cerró un aumento salarial del 34% para 2021 en cuatro cuotas de 8,5%: abril, julio, agosto y octubre.

Pero en diciembre se reabrió la paritaria de los estacioneros y tras una ardua negociación, Acuña cerró con la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) un incremento salarial de 16% extra al personal comprendido en el CCT 521/07. El aumento, consistente en un 8% en diciembre de 2021 y un 8% a partir de febrero de 2022 con base a octubre de 2021, será en carácter “no remunerativo”, pasando a ser remunerativo a partir de marzo de 2022.

El mismo aumento aceptó la Cámara de Expendedores de GNC (CeGNC), quien suscribió una mejora salarial para el personal de las estaciones de servicio comprendidos en el CCT 415/05.

Este acuerdo fue duramente cuestionado por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), por entender que exceden claramente las posibilidades económicas de la mayoría de las pymes del sector.

Semilleros (Uatre): 49,5%

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) acordó con la Asociación de Semilleros Argentinos una actualización salarial del 49,5% para los trabajadores de la actividad para todas las categorías consideradas en la Resolución 56/2020. El alza se concretará en tres tramos: un 40% a partir del 1° septiembre 2021; un 5% desde de noviembre y 4,5% a partir de diciembre. Además, las partes asumieron el compromiso de revisar el acuerdo en el mes de enero del 2022.



Peones de campo (Uatre): 48,62%

La UATRE que lidera José Voytenco acordó un aumento del 48,62% para los trabajadores del campo, con cláusula de revisión en enero del 2022. La suba 29,15% remunerativo desde agosto 2021, 13,79% no remunerativo desde octubre 2021 y 13,79% no remunerativo pasa al básico desde abril 2022.

El salario básico pasa a $51.660 desde este agosto para todas las categorías. Los peones rurales cobrarán una suma no remunerativa de $7.790 y desde abril 2022 esa suma pasará al básico, que quedará en $59.450 desde octubre. El jornal quedó fijado en $2.272. Los valores fueron oficializados a través de la Resolución 139/2021 con firma de Marcelo Bellotti, secretario de Trabajo y presidente de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

Mineros: 48%

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) acordó dos incrementos extras y alcanzó el 48% anual para la rama cal, piedra y afines, incluido en la Convención Colectiva de Trabajo 36/89. Las subas se abonarán en dos tramos: 16% en octubre y 10% en enero del 2022. La vigencia va hasta el 31 de marzo del 2022.

La organización gremial encabezada por Héctor Laplace obtuvo una suma extraordinaria no remunerativa por única vez de $15.000, en concepto “aporte extraordinario COVID”, que se pagará en dos cuotas de $7.500 en diciembre y enero del 2022.

La AOMA firmó en septiembre el mismo aumento para la rama cemento y una suma extraordinaria de $40.000 no remunerativos para principios de 2022.

Paritaria de la UOCRA: 47,8% (con revisión)

El sector de la construcción, uno de los más importantes de la economía nacional, cerró en una primera negoción un 35,8% en 4 cuotas remunerativas desde abril, julio, octubre y febrero 2022, según pudo confirmar Ámbito. Pero con la reapertura en de mitad de año sumó otro 12% y el aumento anual obtenido ascendió en total al 47,8%.

De esa forma, al 12 y 10% percibido en abril y julio último, al 7% que se aplicará en octubre y al 6,8% que se pagará en febrero, el sindicato convino un 12% adicional, a cobrar un 5% en septiembre. Otro 5% en enero y un 2% en marzo, lo que totalizó en el año una mejora de los haberes del 47,8%.

Paritarias judiciales 2021: 47%

La Mesa Salarial que integra el Sitraju de Juan Manuel Rotta y Vanesa Siley firmó un acuerdo con el Consejo de la Magistratura porteño para dar un aumento salarial adicional en diciembre de 7,5% a los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad, con el que se totaliza una recomposición para el 2021 de 47,15% de aumento.



Docentes universitarios nacionales: 47%

El Gobierno nacional acordó con los principales gremios docentes y no docentes universitarios un ajuste del 12%, que elevó el incremento de la paritaria anual 2021 al 47%. Además se duplicará el bono por conectividad a $2.000. El acuerdo lo firmó el ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, junto al secretario de Políticas Universitarias devenido en ministro, Jaime Perczyk, y los principales representantes de los sindicatos docentes CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, FAGDUT, UDA y CTERA.

Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles: 47%

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) cerró la paritaria anual con un incremento salarial del 47% para sus ramas principales, como actividad de mutualidades (CCT 736/16), trabajadores de clubes de campo CCT (780-20) y los empleados de AFA (CCT 553/09, 1070/09 y 463/06). El acuerdo establece un adicional del 17% que se aplicará en dos tramos: 7% en octubre y 10% en diciembre. Esta suba se añade al 30% fijado en marzo pasado.

Trabajadores de Gimnasios: 47%

La rama Gimnasios de Utedyc también había cerrado una suba del 30% no remunerativo sobre los salarios de febrero para los trabajadores de gimnasios a pagar tres cuotas iguales de 10% en marzo, junio y agosto. Esta paritaria fue firmada con la Cámara Argentina de Gimnasios y alcanza a unos 75.000 empleados, del Convenio 738/16.

Pero en octubre se firmó un nuevo acuerdo por un adicional salarial del 17% en tres tramos: 5% en octubre , 5% en noviembre y 7% en diciembre.



Trabajadores de peajes: 46,2% + más bono

El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) cerró con AUBASA un incremento salarial anual de 46,2%, al sumar un 8% no remunerativo y retroactivo a julio pasado, que será abonado con los sueldos devengados en agosto. Pero adicionalmente el gremio que encabeza Florencia Cañabate acordó con los concesionarios del sector el pago de un bono de $48.000, en dos cuotas que se pagarán en diciembre y en enero de 2022.

Gremios de Anses: 45,5%

El personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) selló con la titular del organismo, Fernanda Raverta, la paritaria anual del sector con un incremento escalonado del 45,5%.

El incremento se pactó en cuatro cuotas: 17% en junio, 12% en agosto, 5% en octubre y 6% en enero del año próximo. Pero el acuerdo contempla además una cláusula de revisión en noviembre.

Además se otorga un incremento de 50 Unidades Retributivas (UR) para el Día del Trabajador Previsional, un aumento de 2 UR en el reconocimiento por antigüedad y 30 UR más por presentismo.

Paritaria camioneros 2021: 45% más super bono

El gremio de camioneros cerró la paritaria 2021 con un aumento del 45% en tres tramos y una clausula de revisión en febrero del 2022. La suba se pagará en tres cuotas: 20% en julio, 12,5 en noviembre y 12,5 marzo de 2022.

El acuerdo paritario fue con las tres cámaras empresariales FAETyL, CATAC y FADEEAC. El aumento del 45% en tres tramos no es acumulativo. Al mismo tiempo, el sindicato que comandan Hugo y Pablo Moyano también acordó un bono de fin de año de $48.000, en cuatro cuotas de $12.000 entre febrero y mayo del 2022.



Sanidad: 45%

El Sindicato de la Sanidad que encabeza el co-secretario de la CGT Héctor Daer firmó en el Ministerio de Trabajo un aumento del 45% con los prestadores de medicina en cuatro cuotas, con cláusula de revisión en febrero de 2022. El acuerdo se pagará 15% en julio, 15% en septiembre, 10% en noviembre y 5% en febrero, donde se volverán a sentar a negociar, tras la conflictiva discusión de mitad de año.



Portuarios: 45% (más bonos de $90.000)

La Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) de Juan Carlos Chmid cerró un 45% para los trabajadores de las terminales privadas del puerto de Buenos Aires desde junio pasado hasta el mismo mes del 2022 y dos sumas extras que suman $90.000 adicionales.

El primero de los tramos del aumento es de 20% en junio, le sigue 12,5% en octubre y 12,5% en enero de 2022. El primero de los bonos Covid-19 será de $30.000 y el segundo para fin de año por $60.000. El gremio también pactó una cláusula de revisión.

Docentes nacionales: 45,45%

El Ministerio de Educación y los gremios docentes lograron cerrar un primer acuerdo por una recomposición salarial del 34,6% en tres cuotas en los meses de marzo, julio y septiembre. Con este porcentaje de aumento, los profesionales de la educación percibieron como salario mínimo $31.000 a partir del 1 de marzo, en julio alcanzará los $34.000 y en septiembre a los $37.000. Pero en agosto el Gobierno nacional llegó a un nuevo acuerdo paritario con los docentes con incrementos escalonados hasta llegar a diciembre con un salario inicial de $40.000.

"Esto implica un aumento salarial garantizado proyectado de enero a diciembre del 45,45%", añadió el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta. El acuerdo se llegó con el acompañamiento de los cinco sindicatos CTERA, SADOP, AMET, CEA y UDA, del Consejo Ejecutivo, y del Consejo Federal de Educación.

Trabajadores de la Carne: 45%

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que conduce Alberto José Fantini, acordó con las Cámaras Frigoríficas AFIC, CAFRISA, CICER, FIFRA y UNICA un aumento del 45% entre abril de este año y marzo de 2022. Fantini sostuvo que el convenio salarial fue consecuencia de "la responsabilidad social de ambas partes en un contexto muy difícil a partir de la pandemia de coronavirus".

El acuerdo contempló a los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo laboral 56/75. A su vez, determinó que la mejora será abonada un 15% distribuido en enero, febrero y marzo, lo que sumado al 30% de abril conformó un 45%.

Encargados de edificios (SUTERH): 44,8%

El gremio de encargados de edificios (Suterh), acordó un adelantamiento en la actualización por inflación de la paritaria firmada marzo. De esta manera, el incremento anual pasará del 32% al 44,8%.

Su acuerdo original establecía un 32% de suba distribuido en cuatro tramos: 7% en abril (la única cuota que se ejecutó hasta ahora), 10% en julio y otro tanto en octubre, y 5% desde febrero de 2022. Ahora se les sumarán $8.000 extra.

Trabajadores de TV por cable: 44%

El Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) acordó un aumento salarial del 23% para los trabajadores de canales de cable y la paritaria anual 2020/2021 totalizó un 44%. “El aumento será no remunerativo hasta junio de 2021 y en el caso de la Red Intercable será todo no remunerativo hasta agosto de 2021”, informó el gremio. La suba prevista para 2021 se otorgará en tres tramos: 6% en febrero, 6% en marzo acumulativo y 11% en mayo.

Para la rama circuitos cerrados alcanzó un incremento del 40% en cuatro tramos y fijó una cláusula gatillo si la inflación supera el 34% desde julio de 2021.



Mecánicos de Smata: 43,2% (al 3er. trimestre)

Ricardo Pignanelli, el titular del Sindicato de Mecánicos (SMATA), obtuvo un 43,2% hasta el tercer trimestre del 2021. Con ACARA se volverá a reunir en octubre, para actualizar otra vez la paritaria para el último trimestre del año.

Empleados de Comercio: 42% + bono de $13.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios que lidera Armando Cavalieri cerró su paritaria en 42% de aumento, luego de adelantar en diciembre la revisión prevista inicialmente para en enero 2022. El primero convenio se pactó por 32% para el periodo abril 2021- marzo 2022. Esa recomposición se fijó en cuatro tramos: 8% en mayo 2021, 8% en septiembre 2021, 8% en enero 2022 y 8% en febrero 2022. Además, se estableció con las cámaras empresarias un aporte extraordinario por trabajador de $300 para garantizar la cobertura médica en el marco de la emergencia sanitaria.

Pero a mitad de año Cavalieri obtuvo un pago por única vez de $ 4.000 en agosto y un 9% extra desde noviembre, en ambos casos no remunerativos, que al final del proceso dejarán un salario básico cercano a $80.000 en bruto. Adicionalmente acordó el pago de un bono de fin de año de $13.000.



Trabajadores químicos y petroquímicos: 42% (por ocho meses)

La Federación Argentina de Trabajadores de la Industrias Químicas y Petroquímicas acordó con las cámaras del sector un acuerdo salarial del 42% para los primeros ocho meses del año, con cláusula de revisión por inflación en febrero del 2022.

El ajuste se abonará se la siguiente manera: 10% en mayo, 10% en julio, 5% en octubre, 5% en diciembre, 6% en enero, la revisión en febrero y otro 6% en marzo. El bono de fin de año también subirá un 42%.

Viajantes: 42%

La Federación de Viajantes acordó un aumento del 42% en la garantía salarial en dos cuotas. A partir de enero el mínimo sube a $ 81.587,52.

Estatales de Formosa: 42%

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció un incremento del 42% para los empleados estatales, que se cobrará en tres tramos. Según fijó el mandatario, se pagará 20% a partir del 1º de marzo, 12% a partir del 1º de julio y 10% a partir del 1º de septiembre".

Telecomunicaciones: 41,5%

El sindicato argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos cerró su paritaria 20/21 con ATA-Capit (Canales abiertos y Productoras) para el periodo comprendido entre Oct 20 -Set 21, con un porcentaje de 41,5 % más una suma fija de $ 25.000.

Trabajadores del Congreso: 40%

Los trabajadores y trabajadoras del Congreso de la Nación acordaron una actualización salarial para 2021 del 40%. Será en cuatro tramos, que se pagará en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.



Estatales (UPCN y ATE): 40% (revisada)

Los sindicatos de trabajadores estatales UPCN y ATE y el Gobierno nacional agregaron un 5% al 35% de aumento salarial en seis cuotas ofrecido en mayo pasado y sellaron la paritaria 2021 con adelanto de cuotas. También acordaron la actualización de las cantidades de Unidades Retributivas (UR) por nivel y grado, que eleva 5 puntos más el aumento, según el convenio al que pertenezcan.

Según convinieron en agosto en el Ministerio de Trabajo, el adicional del 5% al 35% se abonará en enero próximo. Además, pactaron el adelantamiento de las cuotas acordadas para diciembre, enero y febrero del 2022 para agosto, septiembre y octubre del 2021 y sostuvieron una cláusula de revisión en enero 2022.

Según la modificación por reapertura de paritarias del 19 de agosto, los aumentos fueron los siguients:

10% a partir del 1º de junio de 2021.

9% a partir del 1º de agosto de 2021.

11% a partir del 1º de septiembre de 2021.

5% a partir del 1º de octubre de 2021.

5% a partir del 1º de enero de 2022.

Andrés Rodríguez, de UPCN.

El primero de los acuerdos, según supo Ámbito, permite la continuidad del pago de los $4.000 mensuales establecidos por el Decreto 56/2020 hasta mayo del 2022, un reintegro por Guardería (que de ahora en más será sin tope para todas las categorías) y la apertura de concursos para 8.000 cargos de planta permanente para los contratados sin estabilidad laboral (artículo 9). Además, el mismo ajuste del 40% se aplicará sobre el premio estímulo por presentismo. Los gremialistas contabilizan una suba total anual para 2021 de 53,4%.

Para fin de año, a través del Decreto 885/2021, los estatales también obtuvieron una suma fija no remunerativa no bonificable extraordinaria de percepción única por persona de $ 20.000.

Estatales de la Ciudad de Buenos Aires: 40%

El Consejo Directivo de SUTECBA acordó con el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta un incremento del 30% remunerativo sobre los sueldos conformados actuales, que se abonará en 3 cuotas. Un 10% con los salarios de marzo, 10% en julio, y otro 10% en octubre. Más un aumento del 30% en la antigüedad y otros suplementos y adicionales.

Pero en julio reabrió la paritaria de los estatales porteños 2021 y finalmente lograron un 40% en total, con cláusula de revisión en diciembre. Además, se agregó un 40% a los adicionales, suplementos y antigüedad y se efectivizó a 6.800 trabajadores de la Ciudad.

Choferes de colectivos del interior del país (UTA): 37,8%

El Consejo Directivo de la Unión Tranviarios Automotor 8UTA) informó que alcanzó un acuerdo salarial con la patronal representada en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) que contempla un aumento de 37,8% para los choferes de colectivos de corta y media distancia del interior del país, con clausula de revisión para el 10 noviembre de 2021.

Para el mes de mayo un 11,02%, sobre el salario total remunerativo al mes de abril. En junio, un 14,28%, sobre el salario total de mayo, y en septiembre se otorgará un 12,50% sobre el haber de junio. Además, habrá cuatro cuotas no remunerativas mensuales de $17.000, a percibirse cada una de ellas, con los haberes de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2021.

Empleados Plásticos: 36%

La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) acordó con la Cámara de la Industria del Plástico (CAIP) para el CCT 419/05 un aumento que del 36% y tres sumas fijas no remunerativas de $7.000 cada una, a pagar entre mayo y septiembre próximo. El ajuste salarial se aplica sobre los salarios de marzo: 12% a julio, 12% a septiembre y 12% a octubre.

Auxiliares de Educación y Médicos de Santa Fe: 35%

La delegación de Santa Fe del Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) obtuvo una suba salarial del 35% en tres tramos: 18% en marzo, 8% junio y 9% septiembre. Según acordaron con el el gobierno provincial de Omar Perotti el convenio se extiende a todos los ítems del recibo de sueldo y el aumento total se incorpora finalmente al básico en septiembre.

El mismo aumento suscribió la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM), lo que eleva el salario mínimo de bolsillo sin horas extras, asignaciones familiares y presentismo a $47.618.

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación (Soeme) y las cámaras empresarias de la actividad acordaron en paritarias una mejora salarial del 35% sobre los haberes de febrero último, en tres tramos, informó el gremio.

El personal no docente enrolado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacional (FATUN) también acordó 35%, pero en seis cuotas. El primer tramo se abonará a partir de abril y será de 8%. Luego llegará un 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero 2022.

Trabajadores de parques de diversiones, cines y teatros: 42%-47%-50%

El Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) firmó la paritaria para los trabajadores de teatros y electricistas de teatro con una suba anual del 47%. El acuerdo fue celebrado por el gremio que conduce Miguel Paniagua y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), para los convenios colectivos de trabajo 291/75 y 312/75. Se trata de un incremento en los salarios básicos convencionales en varios tramos, con una cláusula de revisión en enero 2022.

Para la rama cinematografía (multipantallas) se alcanzó un 50% de aumento total, teniendo en cuenta el 15% remunerativo de junio (recomposición 2020, absorción DNU 14/20), otro 15% no remunerativo en junio, 10% no remunerativo en octubre y otro 10% igual en febrero 2022.

Con la Cámara de Parques, Entretenimientos y Afines (C.A.P.A) el SUTEP firmó 16% por la paritaria 2019/2020, con absorción el DNU 14/20 y nuevos sueldos básicos a partir de abril, cuando se suma un 15% no remunerativo adicional. También habrá un 15% no remunerativo con los sueldos de mayo que se incorporará al básico en julio. Y un 5% no remunerativo con los salarios de agosto, para blanquearlo en septiembre. Este aumento alcanza a los trabajadores de la rama parques del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 752/18.

Sin embargo, en septiembre se selló un nuevo acuerdo para el 752 que implicó 14% con los salarios de septiembre, 10% en diciembre; 10% en marzo de 2022 y 8% con los salarios de junio de 2022, totalizando un 42%.

Prensa de Radio y TV: 40%-41%

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y la cámara que representa a las radios privadas ARPA acordaron para la paritaria que va de mayo 2021 hasta abril 2022 con un aumento del 41%, y una cláusula de revisión prevista para febrero 2022.

El incremento salarial se abonará en cinco tramos: 9% sobre los básicos en mayo 2021, 8% en agosto, 9% en noviembre, 7% en enero y 8% en marzo. Los retroactivos correspondientes a mayo y junio del 2021 y el proporcional del Sueldo Anual Complementario (SAC) se cancelarán en dos cuotas iguales y consecutivas con los haberes de julio y agosto.

En tanto, los trabajadores del canal Crónica TV obtuvieron un incremento salarial anual del 40% , que se constituye de un 19% -logrado en la primera mitad del 2021 junto con un bono de $15.000 -más un 10% en agosto, y un 11% en noviembre.



Por su parte, los trabajadores de Canal 9 acordaron un ajuste para el periodo noviembre 2021/octubre 2022 del 52%, que se compone de un incremento del 45%, más un 7% logrado con la actualización del Artículo 71 del Convenio de Prensa Televisada 124/75.

Prensa gráfica: 33%

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y las cámaras empresariales que representan al sector de medios gráficos (AEDBA, AAER, APTA, THX, agencias Ansa y EFE) acordaron un primer aumento en el año 2021 del 33% en los sueldos básicos, en tres tramos y una cláusula de revisión en enero de 2022. Ese incremento, que abarca el periodo mayo 2021- abril 2022, se abona en tres cuotas del 12%, en setiembre 2021; 11% en noviembre 2021 y 10% en enero de 2022.

En la reapertura de la paritaria de prensa se obtuvo un 12% extra, pero que recién se incorpora al salario en mayo de 2022. Además, se pactó un bono extraordinario de entre $9.000 y $10.000, según el tamaño de la empresa.

Las empresas del Grupo A reciben una cifra no remunerativa de $10.000, en 2 cuotas a pagar los días 14 de enero y 15 de febrero del 2022; Y para el Grupo B es una cifra de $9.000, que se pagarán dela siguiente manera: $2.000 el 14 de enero de 2022, $2.000 el 15 de febrero de 2022, $2.500 el 15 de marzo de 2022 y $2.500 el 15 de abril de 22.

Paritaria Industria del vestido 2021: 33%

La Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (Foniva) cerró 33% en tres tramos para el CCT N 746/17: 15% (de abril a junio); 9% (julio a septiembre) y 9% (desde octubre a marzo 2022). La Foniva y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) establecieron una cláusula de revisión en octubre, pero también acordaron elevar viáticos y refrigerios, el subsidio por sepelio y sumar un subsidio por hijo discapacitado.

Finalmente el 7 de octubre sumaron un 8% a pagar desde enero y a marzo del 2022, sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2021. Además, acordaron una suma por única vez de carácter no remunerativo de $9.000 para todas las categorías comprendidas en el CCT 746/17, que se abona en 3 cuotas de $3.000 en enero, febrero y marzo 2022

Trabajadores de AySA: 32%

El secretario general del SGBATOS, José Luis Lingeri, firmó un aumento anual de 32% para los trabajadores de AySA. El acuerdo, que también rubricó la presidenta de la empresa estatal, Malena Galmarini, rige de febrero del 2020 al mismo mes del 2021 e incluye una cláusula de revisión en noviembre próximo.

Galmarini destacó la extensión las licencias por maternidad, por paternidad/personas nos gestantes, por adopción, por cuidados familiares y además dispusimos el reintegro de $400 mensuales para las trabajadoras por la gestión menstrual.

Trabajadores informáticos: 30%

La Unión Informática (UI) cerró un acuerdo del 30% en tres tramos para todas las categorías: 10% en mayo; 10% en agosto y 10% en noviembre. En febrero de este año se concretó el pago del último tramo de la paritaria 2020, con una suba del 15%.

El convenio también contempla un suba del tope de reintegro por guardería a $7.500 (para salarios hasta $91.000 brutos) y un incremento del costo por kilómetro a $29 desde mayo y sujeto a revisiones. Con este acuerdo, el salario mínimo para un trabajador informático subirá a $59.539,78 en noviembre.

Luz y Fuerza (rama nuclear): 29,5%

La Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, que lidera Guillermo Moser, acordó con la empresa estatal Nucleoeléctrica un aumento escalonado de 29,5% para la rama de trabajadores en materia nuclear.

La FATLyF también acordó el mismo aumento salarial para los empleados de empresas privadas generación y distribución de energía de la provincia de Buenos aires. El incremento se pagarán de la siguiente manera: 8% retroactivo a marzo, 4% en abril, 6% en mayo, 5,5% en julio y 6% en octubre.