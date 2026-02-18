Paro del jueves: las estaciones de servicio funcionarán con normalidad

La confederación de expendedores ratificó que las estaciones de servicio no adhieren al paro de la CGT, pero que se respetará el derecho de huelga de los trabajadores.

Las estaciones de servicio no adhieren al paro del jueves.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) informó que los propietarios de estaciones de servicio no se sumarán al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 19 de febrero y garantizó la continuidad de la actividad en todo el país , con respeto al derecho de huelga .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde CECHA y sus cámaras y federaciones asociadas señalaron que la decisión alcanza a los establecimientos de todo el territorio nacional , que operarán con absoluta normalidad durante la jornada de protesta.

Al mismo tiempo, la entidad remarcó que se respetará la decisión individual de aquellos empleados que opten por adherir a la medida de fuerza , en el marco de los derechos laborales vigentes.

De esta manera, el sector de expendio de combustibles confirmó que, más allá del paro general, la red de estaciones de servicio mantendrá su funcionamiento habitual , sin interrupciones programadas en la atención al público.

Las líneas de la ciudad de Buenos Aires y provincia que adhieren son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 80, 85, 86, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 129, 132, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Además, se pliegan a la medida de fuerza todas las provinciales y municipales excepto: 263; 271; 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 429; 435; 503; 514; 520; 523 y 570.

Qué líneas de colectivo de DOTA brindarán servicio en el AMBA este jueves

Las líneas del AMBA que funcionarán con normalidad son: 7; 8; 9; 20; 21; 24; 25; 28; 31; 32; 44; 50; 51; 56; 57; 60; 74; 75; 76; 78; 79; 84; 87; 91; 99; 100; 101; 106; 107; 108; 111; 115; 117; 127; 128; 130; 134; 135; 146; 150; 158; 161; 164; 168; 177; 188; 263; 271; 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 429; 435; 503; 514; 520; 523 y 570.

El resto de las líneas adhieren al paro de UTA este jueves junto con la CGT en contra de la Reforma Laboral.

Gremios que adhieren al paro general de la CGT

Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)

Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)

Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)

Señaleros (ASFA)

Federación Argentina de Remises (FAREM)

Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)

Gremios de la aviación

Sindicato de Cementerios (SOECRA)

Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)

Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)

Sindicato de Dragado y Balizamiento

Camioneros

Aeronavegantes

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

AOITA

Capitanes de Ultramar

APA (Asociación del Personal Aeronáutico)

AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)

SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)

SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)

SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)

Guincheros

SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)

SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)

Sindicato Vialidad

ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)

Paro general CGT: por qué se convoca la medida de fuerza

El endurecimiento de la postura sindical se explica por el avance del proyecto de reforma laboral en el Congreso y, en particular, por la inclusión del artículo que destaca la modificación del régimen de licencias médicas, que reduce el porcentaje del salario que perciben los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.