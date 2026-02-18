El Gobierno intimó a los gremios de Transporte a levantar el paro de este jueves por la reforma laboral

La Secretaría de Trabajo ordenó cesar con cualquier medida de fuerza prevista para la jornada en la que Diputados debatirá el proyecto.

En el marco del paro contra la reforma laboral, el Gobierno intimó a los gremios de transporte La Fraternidad y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de realizar medidas de fuerza. Los sindicatos habían anunciado su adhesión a la huelga nacional convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).