Paro general de transporte: cuándo se confirmará la medida de fuerza

Uno de los principales puntos de desacuerdo sobre la medida de fuerza es el acuerdo alcanzado, el pasado lunes, entre el Gobierno y la CGT por la reglamentación de la reforma laboral. Este acercamiento puede llegar a desactivar el conflicto entre ambas partes.

El cónclave tendrá lugar en un predio de la Federación de Peones de Taxis, en Quintinuo Bocayuva 1274, con la presencia de representantes de 7 sindicatos que conforman la mesa nacional: Camioneros, pilotos, aeronavegantes, La Fraternidad, la UTA, Dragado y Balizamiento y los marítimos del SOMU. Además, fueron invitados otros sectores, tales como la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), de Córdoba, y el Sindicato de Apuntadores Marítimos (SEAMARA).

Se espera que, tras la reunión del martes, el organismo defina si se confirma el paro del 17 de octubre, si se modifica su desarrollo o bien si se aplaza la medida de fuerza.

La reunión entre la CGT y el Gobierno

En un contexto político tenso, en medio de los debates por la marcha federal universitaria, el avance sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, y la amenaza de un posible paro general de transporte, el Gobierno y dirigentes de la Confederación General del Trabajo se reunieron el pasado lunes en Casa Rosada. Tras el encuentro, tanto fuentes oficiales como del sindicalismo se rescató la importancia de tener un contacto directo y quedó la impresión de que ambas partes se encaminan hacia un diálogo más permanente.

CGT CASA ROSADA 2.jpg Los representantes de la CGT al ingresar a la reunión en Casa Rosada. Foto Liliana Franco

Fueron parte del mitín, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la CGT encabezada por los secretarios generales de la central obrera, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE).

Durante el cónclave, se acordó conformar una mesa tripartita (Gobierno, CGT y empresariado) para avanzar con diversos temas de la agenda de trabajo - como la reglamentación de la reforma laboral -, así como la participación de representantes de la CGT en la conformación del Consejo de Mayo y avanzar con distintos aspectos de la reforma laboral.

El pasado martes, dirigentes de la CGT definieron la reunión como “buena y cordial” . Daer, afirmó en Radio 10 que consensuaron con el Gobierno "quitarle discrecionalidad" al artículo "antibloqueo" de la legislación laboral que, como había quedado redactado, proponía que cualquier actividad gremial que bloquee total o parcialmente el lugar de trabajo puede ser considerada injuria laboral grave, y, por lo tanto, causal de despido justificado.

“Creo que el Gobierno se dio cuenta que hay cosas que no se pueden dejar al azar, que el Estado tiene que interpretar determinados temas”, afirmó Daer. En la reunión acordaron conformar una mesa de diálogo tripartita, entre el sector empresarial, la representación de los trabajadores y el Poder Ejecutivo, "avanzar en la redacción de un texto común”.

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez, confirmó que el Gobierno no apoyará la ley de reforma sindical que se discute en Diputados. “Él (Santiago Caputo) no está de acuerdo con modificar la ley y ordenó a los diputados de La Libertad Avanza que no participen de la Comisión de Legislación del Trabajo” y ponderó que “hasta ahora no ha demostrado tener una posición antisindical”.