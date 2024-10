La CGT sobre la reunión con el Gobierno: "Se dieron cuenta que hay cosas que no se pueden dejar al azar"

Guillermo Francos La reunión con la CGT estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Prensa Jefatura de Gabinete

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez, confirmó que el Gobierno no apoyará la ley de reforma sindical que se discute en Diputados. “Él (Santiago Caputo) no está de acuerdo con modificar la ley y ordenó a los diputados de La Libertad Avanza que no participen de la Comisión de Legislación del Trabajo” y ponderó que “hasta ahora no ha demostrado tener una posición antisindical”.