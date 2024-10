Fuerte discurso de cierre de la marcha universitaria: "Si el Presupuesto 2025 no se modifica, estará en juego la continuidad de las universidades"

En una masiva marcha , estudiantes y autoridades de las universidades nacionales públicas reclamaron más presupuesto para resolver la crisis que atraviesan. La presidenta de la Federación Universitaria de Argentina ( FUA ), Piera Fernández , dio un fuerte discurso de cierre y advirtió que si el presupuesto universitario para 2025 enviado por el Gobierno no se modifica "está en juego la continuidad" de las casas de altos estudios y el sistema científico .

"Un presupuesto es ante todo una declaración de principios. Y el presentado (por el Gobierno para 2025) dista mucho de los que el país necesita", acusó Fernández y luego describió la situación preocupante que vive el sistema universitario. "Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto para el 2025 no se modifica la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego su continuidad. Ni más ni menos que eso", afirmó.

Luego agregó la presidenta de la FUA: "Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el Gobierno propone para su tratamiento. Tan sólo la mitad de los recursos reclamados mínimos para funcionar fueron contemplados ". Ante esta situación, la dirigente estudiantil interpeló a las autoridades y sostuvo que "es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, las universidades y el desarrollo científico".

En la lista de reclamo, Fernández incluyó a la ley votada por el Congreso hace pocos días. "Los estudiantes de toda la Argentina les pedimos en un grito de auxilio: ¡promulgue la ley de financiamiento universitario!" , exigió. Y luego aclaró que no se trata de una suma exagerada. Por el contrario, la calificó como "una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía" que demanda solamente el 0,14% del PBI.

El presidente Javier Milei anunció que vetará el total de la ley. El tiempo límite para hacerlo es mañana. Algunos sectores del oficialismo, en off, especulan que podría hacerlo parcialmente. Ya se sea total o parcialmente, desde la comunidad universitaria ya adelantaron que insistirán para que el Congreso rechace el veto.

Es por esto, que expresamente, la presidenta de la FUA pidió que el presidente no vete la ley de financiamiento universitario. "Es con más ciencia y educación superior pública y de excelencia, no con menos. Si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades no se privilegia estas áreas el desarrollo de la Nación y la posibilidad de desandar sus profundas desigualdades serán sólo una utopía", sostuvo.