Paro contra la reforma laboral: Aerolíneas Argentinas suspenderá 255 vuelos y 31 mil pasajeros se verán afectados

La compañía estatal acatará la medida de fuerza convocada por la CGT. Según estimaciones, esto generará pérdidas de aproximadamente u$s3.000.000.

Por su parte, desde la compañía informaron: “De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros ; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados ; y 4 a vuelos internacionales , que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros. La compañía aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada”.

En ese sentido, desde Aerolíneas aseguraron que tomaron "todas las acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada".

"La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas , y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar", agregaron en un comunicado.

Mientras tanto, desde la empresa sugirieron a quienes tengan vuelos programados para este jueves verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en su reserva. Por su parte, quienes hayan reservado vuelos mediante agencias de turismo deberán consultar por dicha vía.

El paro en el sector aeronáutico fue convocado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Según fuentes gremiales, los sindicatos aeronáuticos —como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)— son parte de la central que convocó la huelga y están alineados con la medida de fuerza. Esto genera incertidumbre sobre si los vuelos comerciales funcionarán con normalidad o sufrirán cancelaciones y demoras.

Aunque aún no está confirmado oficialmente qué alcance tendrá la adhesión de los gremios aeronáuticos, la participación del sector transportista indica que podría haber restricciones o suspensión de operaciones en aeropuertos, tanto de vuelos de cabotaje como internacionales.

Transporte afectado por el paro nacional de la CGT

Además de los gremios aeronáuticos, se confirmó la adhesión de sindicatos que agrupan a camioneros, choferes, ferroviarios, subtes y colectivos, lo que anticipa un paralelismo total en el transporte público nacional. Si la huelga se concreta este jueves, la jornada podría encontrarse con colectivos, trenes y subtes suspendidos y vuelos afectados por falta de personal o directamente cancelaciones.

Recomendaciones para los pasajeros por el paro de vuelos

Verificar el estado del vuelo: entrar a la web de la aerolínea o a la página de Aeropuertos Argentina para confirmar si figura como "Cancelado" o "Reprogramado".

las empresas suelen enviar notificaciones automáticas con las nuevas opciones de viaje.

cabe recordar que no habrá colectivos, trenes ni subtes. Moverse hacia Ezeiza o Aeroparque puede resultar costoso y frustrante si el vuelo finalmente no sale.

cabe recordar que . Moverse hacia Ezeiza o Aeroparque puede resultar costoso y frustrante si el vuelo finalmente no sale. Gestionar el cambio cuanto antes: las plazas en los vuelos del viernes y sábado se agotan rápido, ya que todos los pasajeros afectados intentarán viajar en esos días.

Las aerolíneas están habilitando políticas de flexibilidad que permiten cambiar la fecha sin penalidades o solicitar el reembolso total del ticket. En casos de huelga general, considerada fuerza mayor, no suele haber compensaciones económicas adicionales, aunque sí debe garantizarse la reprogramación o devolución del dinero.

Se espera que la actividad aérea comience a normalizarse de manera progresiva a partir del viernes 20 de febrero, aunque el efecto arrastre de las reprogramaciones podría extender las demoras durante todo el fin de semana.

Gremios que adhieren al paro general de la CGT

Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)

Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)

Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)

Señaleros (ASFA)

Federación Argentina de Remises (FAREM)

Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)

Gremios de la aviación

Sindicato de Cementerios (SOECRA)

Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)

Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)

Sindicato de Dragado y Balizamiento

Camioneros

Aeronavegantes

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

AOITA

Capitanes de Ultramar

APA (Asociación del Personal Aeronáutico)

AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)

SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)

SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)

SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)

Guincheros

SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)

SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)

Sindicato Vialidad

ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)

Paro general CGT: por qué se convoca la medida de fuerza

El endurecimiento de la postura sindical se explica por el avance del proyecto de reforma laboral en el Congreso y, en particular, por la inclusión del artículo que destaca la modificación del régimen de licencias médicas, que reduce el porcentaje del salario que perciben los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.