Medida de fuerza en subtes contra la reforma laboral: cómo funcionará el servicio este miércoles 11 de febrero + Seguir en









Metrodelegados confirmaron que todas las líneas y el Premetro dejaron de funcionar durante la noche de ayer en adhesión a la jornada de protesta contra la reforma laboral que debatirá el Senado.

El servicio de subte funcionará reducido por la movilización al Congreso Gobierno de la Ciudad

La red de subterráneos de Buenos Aires tendrá un funcionamiento reducido este miércoles 11 de febrero. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP - Metrodelegados) anunció que se sumará al paro impulsado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara alta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el comunicado oficial del gremio, el servicio en todas las líneas y el Premetro se interrumpieron a partir de las 21 de ayer y se mantendrá suspendido hasta el cierre habitual de cada cabecera.

Movilización al Congreso y debate en el Senado Desde el sindicato, encabezado por Néstor Segovia y Virginia Bouvet, señalaron que la iniciativa oficial implica un “retroceso en derechos laborales” y convocaron a participar de la movilización frente al Congreso.

subte d De acuerdo con el comunicado oficial del gremio, el servicio en todas las líneas y el Premetro se interrumpió a partir de las 21 de ayer y se mantendrá suspendido hasta el cierre habitual de cada cabecera. En paralelo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que existe un entendimiento con 44 senadores para avanzar con el tratamiento del proyecto, que incluye 28 modificaciones consensuadas con sectores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.

La medida afectará principalmente a quienes utilizan el subte en horario nocturno, por lo que se recomienda prever alternativas de traslado.