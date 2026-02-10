El transporte activa medida de fuerza contra la reforma laboral este miércoles: qué pasará con colectivos, trenes y subtes + Seguir en









La medida comenzará el miércoles a las 13 y permitirá a los trabajadores participar de la movilización convocada contra la iniciativa impulsada por el Gobierno. No habrá un paro total de actividades.

Este miércoles habrá un cese de tareas parcial en el AMBA Mariano Fuchila

Los gremios del transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmaron que el próximo miércoles realizarán un cese de tareas parcial a partir de las 13, con el objetivo de facilitar la participación de sus afiliados en la movilización al Congreso en rechazo a la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei.

La decisión fue comunicada este lunes en una conferencia de prensa encabezada por Juan Carlos Schmid, secretario general de la entidad, en la que se ratificó la adhesión del sector a la jornada de protesta convocada por la CGT, coincidente con el inicio del debate legislativo del proyecto en el Senado.

Alcance de la medida y gremios involucrados al cese de tareas El cese de actividades alcanzará a sindicatos del ámbito aéreo, marítimo, portuario y ferroviario, además de los subterráneos, aunque no implicará una paralización total del sistema de transporte. Entre las organizaciones que integran la CATT se encuentran Camioneros, Aeronáuticos y Portuarios.

Quedarán al margen los choferes de colectivos de la UTA, gremio que no forma parte de la confederación. Sin embargo, ese sector atraviesa un conflicto salarial en el interior del país y no se descartan interrupciones en el servicio fuera del AMBA si no se regularizan los pagos adeudados antes del martes.

transporte La decisión fue comunicada este lunes en una conferencia de prensa encabezada por Juan Carlos Schmid, secretario general de la entidad. Desde la CATT advirtieron que la iniciativa oficial constituye una reforma “regresiva”, al considerar que pone en riesgo derechos laborales históricos, flexibiliza condiciones de trabajo y debilita la estabilidad de los empleados.

En ese marco, Juan Pablo Brey, secretario gremial de la confederación, sostuvo que la movilización será clave para “hacer sentir el reclamo del sector” y remarcó que se adoptarán las medidas necesarias para visibilizar el rechazo sindical al proyecto.