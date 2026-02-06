Paro de colectivos: cuáles son las líneas que no funcionan este viernes 6 de febrero

La medida fue anunciada en el marco de un conflicto salarial. El cese de actividades, que comenzó a regir a la medianoche, impactó en varias líneas del Conurbano.

La medida fue anunciada en la víspera en el marco de un conflicto salarial y su impacto se siente en varias lineas del Conurba.

Un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó este viernes 6 de febrero. La medida fue anunciada en la víspera en e l marco de un conflicto salarial . El cese de actividades, que comenzó a regir a la medianoche, impactó en varias líneas del Conurbano .

El conflicto involucra a las empresas Micro Ómnibus General San Martín SAC (MOGSM) y Micro Ómnibus Quilmes SA (MOQSA ). Desde esta última comunicaron en X que todas sus líneas permanecerán sin servicio hasta nuevo aviso por una medida gremial.

Así, las líneas que no funcionan a la fecha se dividen de la siguiente manera:

La medida de fuerza de los trabajadores fue tomada en reclamo por la falta de pago de salarios y viáticos . Asimismo, advirtieron que el conflicto podría extenderse si no hay avances en las negociaciones.

El conflicto con los salarios en transporte se sintió esta semana. El Ministerio de Capital Humano dictó este miércoles una conciliación obligatoria en el conflicto de trenes y, de esta forma, evitó que se concretara el paro anunciado para este jueves. La medida rige durante 15 días.

El sindicato de La Fraternidad había ratificado la medida luego de que no llegarán a un acuerdo con la parte empresarial y el Gobierno. Reclaman recomposición salarial y mayor inversión en el sector.

"Se intima al sindicato de La Fraternidad, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pudiera afectar la normal prestación del servicio", informó Capital Humano en un comunicado.

El líder de La Fraternidad, Omar Maturano, había denunciado que “desde que asumió el Gobierno nos adeudan el 60 por ciento del salario de bolsillo". “Creo que la oferta del Gobierno será del 12% y si nos dan eso, no vamos a aceptar. Pedimos un aumento del 18% más la inflación de este mes”, afirmó antes de la reunión en declaraciones radiales.