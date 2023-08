PASO 2023: con dos modelos en pugna, la Argentina define los candidatos que competirán por la presidencia

Elecciones 2023: todos los candidatos a presidente

En total, se definen internas en cinco partidos: Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, Frente de Izquierda-Unidad, Frente LiberAr y el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Si bien en un principio se presentaron 27 fórmulas, el incumplimiento de las condiciones elementales terminaron por dejar solo 19.

Los precandidatos a presidente son:

Sergio Massa - Agustín Rossi (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Juan Grabois - Paula Abal Medina (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Horacio Rodríguez Larreta - Gerardo Morales (Juntos por el Cambio)

(Juntos por el Cambio) Patricia Bullrich - Luis Petri (Juntos por el Cambio)

(Juntos por el Cambio) Javier Milei - Victoria Villarruel (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Juan Schiaretti - Florencio Randazzo (Hacemos por nuestro país)

(Hacemos por nuestro país) Myriam Bregman - Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad)

(Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad) Gabriel Solano - Vilma Ripoll (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad)

(Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad) Marcelo Ramal - Patricia Urones (Política Obrera)

(Política Obrera) Manuela Castañeira - Lucas Ruiz (Nuevo MÁS)

(Nuevo MÁS) Jesús Escobar - Marianella Lezama Hid (Libres del Sur)

(Libres del Sur) Guillermo Moreno - Leonardo Fabré (Principios y Valores)

(Principios y Valores) César Biondini - Mariel Avendaño (Frente Patriota Federal - FPF)

(Frente Patriota Federal - FPF) Nazareno Etchepare y Fernando Lorenzo (Frente LiberAr)

(Frente LiberAr) Ramiro Vasena y Víctor Laponegro (Frente LiberAr)

(Frente LiberAr) Raúl Castells y Adriana Reinoso (Movimiento Izquierda Juventud Dignidad)

(Movimiento Izquierda Juventud Dignidad) Santiago Cúneo y Gustavo Barranco (Movimiento Izquierda Juventud Dignidad)

(Movimiento Izquierda Juventud Dignidad) Andrés Passamonti y Pamela Fernández Magaride (UCeDé)

(UCeDé) Raúl Albarracín y Sergio Pastore (Movimiento de Acción Vecinal)

Elecciones nacionales: ¿Cuántos votos se necesita para superar las PASO?

A nivel nacional, habrá 35.815.436 argentinos habilitados para votar en las PASO 2023, superando por más de un millón de electores la cifra para las elecciones legislativas del 2021 (34.330.557). Este número contempla a todos los ciudadanos argentinos mayores de 16 años que se encuentran en el padrón nacional electoral e independientemente de si están o no afiliados a un partido político.

A raíz de ese número, cualquier candidato que quiera acceder a la instancia de las elecciones generales 2023 deberá alcanzar los 537.232 votos a nivel nacional. Eso representaría, por ejemplo, casi la totalidad de los electores de la provincia de Neuquén (553.748) o del partido bonaerense de General Pueyrredón (569.590) o menos de la mitad de los votos de Salta (1.090.057).

En ese marco, es necesario contemplar que para los comicios generales del 22 de octubre se incorporan unos 440.000 argentinos que residen de manera permanente en el exterior.

¿Qué cantidad de electores tiene cada provincia?

Buenos Aires: 13.110.768

Catamarca: 340.168

Chaco: 1.001.813

Chubut: 474.242

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 2.533.092

Córdoba: 3.065.088

Corrientes: 933.876

Entre Ríos: 1.143.459

Formosa: 482.602

Jujuy: 590.861

La Pampa: 300.160

La Rioja: 304.456

Mendoza: 1.492.379

Misiones: 988.482

Neuquén: 553.748

Río Negro: 595.081

Salta: 1.090.057

San Juan: 608.535

San Luis: 421.370

Santa Cruz: 265.330

Santa Fe: 2.818.280

Santiago del Estero: 812.080

Tierra del Fuego: 148.020

Tucumán: 1.320.478

Elecciones 2023: cómo consultar el padrón electoral en Entre Ríos

Para consultar tus datos en el padrón, deberás ingresar a la página web de la Cámara Nacional Electoral, donde se te pedirá la información necesaria: Documento, Género, Distrito y texto verificador. Además, la consulta cuenta con un apartado de reclamos en caso de que los datos no sean correctos.

Embed

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.

¿Qué pasa si no figuro en el padrón?

Bajo ningún concepto se admite el voto de alguien que no figure inscripto en el padrón electoral de la mesa. La publicación del padrón definitivo para las PASO de las Elecciones 2023 expuso la situación de muchos votantes que no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La Cámara Nacional Electoral (CNE), dispuso un plazo para realizar esos reclamos, y ese período ya venció por lo que, quienes no figuren en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto.

Según el artículo 33 del Código Nacional Electoral, los votantes “estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón”. “Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio”, continúa.

Qué documento es válido para votar

Según la Dirección Nacional Electoral (DNI), ente dependiente del Ministerio del Interior y organizador oficial de las Elecciones 2023 en Argentina, son 5 los documentos válidos para votar:

DNI libreta verde y libreta celeste

y DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

(incluso el que dice “no válido para votar”) Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

La página oficial del Gobierno establece que "se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si concurrís a votar con un documento anterior al que consta en el padrón, no podrás votar. El DNI en el celular no es válido para votar". Además, se aclara que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

En Argentina, el sufragio es de carácter obligatorio y el artículo 125 del código electoral establece los montos económicos que deberán pagar las personas en caso de ausentarse para la votación: "Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección". El monto, a su vez, dependerá de la cantidad de infracciones.

¿En qué casos estoy exceptuado de asistir a votar?

Quienes no concurran a votar tienen que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. De lo contrario, deben pagar una multa. Hasta tanto no se abone esa falta, los ciudadanos quedan registrados como infractores.

Por su parte, las personas de entre 16 y 17 años y los mayores de 70 no reciben penalidades en el caso de no participar de los comicios.

Quiénes están excluidos del Registro Nacional de Electores

Aquellas personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tiene que votar: deberá justificar ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables.

Están excluidos de ir a votar quienes: