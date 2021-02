PASO: se calienta interna de JxC tras veto del PRO a Ginés

En la oposición tampoco logran un criterio uniforme. La suspensión de la PASO nación como un pedido impulsado por los gobernadores peronistas que en principio tuvo aval de sus pares de la UCR, Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Sin embargo, luego de la cumbre en la Casa de Corrientes en Capital Federal junto a otros radicales como Ernesto Sanz, Mario Negri, José Cano, Inés Brizuela, y los bonaerenses Maximiliano Abad y Daniel Salvador, la UCR acordó sostener las PASO para no entregarle más tiempo a la Casa Rosada y utilizarlas para definir ante el macrismo el armado del tramo nacional de las boletas para las elecciones legislativas de octubre.

Pero ahora el correntino Baillard Poccard, alineado con el gobernador Valdés, anuncia que está a favor de suspender la PASO. “Entre la alternativa de estar cambiando fechas, la verdad es que soy partidario de suspenderlas este año”, declaró en entrevista con Ámbito. Y anunció que el 1 de marzo presentará un proyecto de ley en ese sentido. La UCR se vuelve a alejar así del apoyo explícito del PRO al calendario electoral vigente.

Bajo la consigna “Se vota”, los diputados del bloque macrista le respondieron ayer a Ginés. El jefe del bloque, Cristian Ritondo, sostuvo: “Ginés González García dice que no están dadas las condiciones para llevar adelante las PASO y, al mismo tiempo, que espera tener vacunada a toda la población mayor de 18 años para el mes de agosto. Basta de especulaciones. El desarrollo de nuestra democracia es esencial”. En la misma línea, la diputada por la provincia de Buenos Aires, Adriana Cáceres, afirmó que “Las PASO no se tocan. Hace sólo 15 días, Ginés González García dijo en Diputados que en julio alcanzaríamos la inmunidad de rebaño Entonces ¿Por qué razón no se podría votar en agosto? Argentina no puede tolerar menos democracia”.

El Ministro de Salud había dicho que realizar las elecciones primarias de agosto próximo "es un riesgo muy innecesario" en medio de la pandemia de coronavirus, pese a que se mostró confiado en tener "vacunados a todos los argentinos para agosto o septiembre". "Para mí no" hay una situación sanitaria conveniente para realizar los comicios primarios, sostuvo el funcionario nacional. Minutos más tarde, al encabezar el reparto de las vacunas de AstraZeneca provenientes de la India, el titular de la cartera sanitaria destacó la posibilidad de tener inmunizados a todos los mayores de 18 años para el segundo semestre del 2021. "Si todo va bien, en agosto o septiembre tendremos vacunados a todos los argentinos, menos los menores de 18 años", manifestó González García. Y agregó: "Tal como tenemos con las vacunas comprometidas, eso es lo que prevemos". De todos modos, el ministro de Salud advirtió que "es muy difícil ser categórico" sobre la pandemia de coronavirus "cuando todo el tiempo está variando la situación”. }

Sobre si se evaluó con los ministros de Salud de las provincias el tema de la convocatoria a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Ginés contó: “No hablamos del tema con el Consejo Federal de Salud (COFESA). Seguramente lo vamos a hacer cuando estemos un poco más tranquilos con los ministros”. Por otra parte, también comentó que el Gobierno está “en los detalles finales” para lograr un acuerdo con China para la provisión de dosis de la vacuna de Sinopharm.