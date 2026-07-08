Caso Manuel Adorni: la dueña de la casa que alquila la madre del ex jefe de Gabinete confirmó el pago adelantado de u$s12.000

La testigo aseguró que una inmobiliaria se encargó de las negociaciones y explicó que quien firmó y pagó fue el tío de Adorni.

Archivo. La Justicia avanza con la citación de testigos en el marco de la causa que investiga al ex jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

La dueña de la casa que alquila la madre de Manuel Adorni en un country en Berazategui confirmó ante la Justicia que el tío del ex jefe de Gabinete pagó por adelantado u$s12.000 en efectivo.

La mujer declaró como testigo en la causa en la que se investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, y que sigue sumando pruebas.

En el marco de la causa, la justicia investiga un contrato de alquiler y un pago de u$s12.000 en efectivo por adelantado por una casa en el country Fincas de Iraola II en Berazategui , donde reside la madre del exjefe de Gabinete, Silvia País .

El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración testimonial a la dueña de la propiedad. La testigo explicó que ella no participó de las negociaciones ya que la tratativa fue con una inmobiliaria.

Quién se presentó para firmar el contrato y pagó fue el hermano de Silvia País, Juan País , tío de Adorni, confirmó la testigo, según fuentes judiciales.

Archivo. Ya fuera del Gobierno - con Ravier y Santilli reemplazando sus funciones - Adorni sigue bajo el foco de la Justicia.

La mujer explicó que en la operación intervino una inmobiliaria, y que el hermano de la madre del exfuncionario fue quien "se presentó, firmó y pagó".

Las condiciones pactadas detallan un alquiler mensual de u$s1.100, pero el dato que encendió alarmas en los investigadores es que se desembolsaron u$s12.000 en efectivo para cubrir el primer año completo por adelantado.

El fiscal había requerido al barrio privado documentación relacionado con pago de expensas, entre otros datos.

Caso Adorni: la Justicia prohibió la salida del país sin autorización de Manuel Adorni

Un paso más de la Justicia hacia la situación procesal de Manuel Adorni: en el marco de la investigación en su contra, que además involucra pesquisas a su esposa y su hermano, se le prohibió la salida del país.

Según supo este medio, el juez federal Ariel Lijó ordenó que informe si pretende abandonar el territorio nacional, en cuyo caso será evaluado en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito en la que está envuelto. La medida fue firmada a última hora del viernes y es un paso más certero respecto al llamado a declaración indagatoria del exfuncionario. En cada pedido que Adorni realice a la justicia para viajar, el fiscal deberá opinar si debe ser autorizado o no.