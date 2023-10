Patricia Bullrich, escoltada por todo JxC: "No nos vamos a rendir"

En ese sentido sostuvo: "Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca y nadie de Juntos por el Cambio se va a rendir nunca".

Patricia Bullrich destacó los valores de Juntos por el Cambio

En su discurso, enfatizó la importancia de los valores que llevan adelante desde Juntos por el Cambio y apuntó: "Quizás esos valores hoy han quedado dormidos pero nosotros los vamos a despertar todos los días de nuestra lucha por una Argentina productiva y sin pobreza".

En la misma línea enfatizó: "Nuestros valores no están a la deriva, no se venden, no lo vamos a negociar, vamos al cambio siempre que la Argentina necesita, por más que hoy no hayamos ganado las elecciones".

Por otro lado agregó: "Vamos a estar junto a cada argentino en los tiempos difíciles que vienen y estamos convencidos que va a haber una compresión de lo que nosotros hemos planteado, para un equilibrio, con trabajo, con producción, una Argentina con seguridad. Seguro que vamos a volver a tener una oportunidad".

"Hoy me ha tocado este lugar, serán otros los que avancen en estos valores y en este camino", cerró.

De cara al balotaje, Bullrich criticó a Massa

En cuanto a sus rivales directos, Bullrich no se refirió a ninguno directamente aunque criticó al Gobierno y apuntó contra Massa. "El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a salir a felicitar para que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia de Argentina", dijo en relación al ministro de Economía.

"Sólo lo que hicieron en el último tiempo y hundiendo el futuro del país, el futuro argentino, rifando y endeudando más al país", agregó.