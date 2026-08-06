Patricia Bullrich le pidió a Brasil que reponga a su embajador en Argentina + Agregar ámbito en









La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reclamó recomponer el vínculo bilateral y sostuvo que "se debe separar la política de las relaciones institucionales estratégicas" entre ambos países.

Patricia Bullrich llamó a restablecer el vínculo diplomático con Brasil y pidió el regreso del embajador Julio Bitelli.

La líder del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, le pidió este jueves al presidente de Brasil, Lula da Silva, "que vuelva el embajador (Julio) Bitelli a la Argentina", luego de que el mandatario brasileño decidiera retirar al máximo representante de su país en Buenos Aires.

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Bullrich llamó a la conciliación con el presidente y nuevamente candidato Lula, solicitando "que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre".

En la misma Cuestión de Privilegio que solicitó, realizó algunas comparaciones respecto del apoyo de Lula a Sergio Massa en las elecciones de 2023. La excandidata del PRO señaló que el presidente de Brasil: "recibió en la puerta del Planalto, abrazándolo y diciendo 'espero que seas el próximo presidente de Argentina', a Massa". Entonces, lo que nosotros, cuando nuestro presidente va a Brasil, con todo el derecho político de apoyar a quien cree que tiene que apoyar, es considerado una intromisión", alegó, corriendo del eje de los insultos de Milei hacia su par brasileño.

La senadora libertaria trató de desviar el conflicto bilateral hacia un problema de diferencias ideológicas, que se da en un contexto electoral, con los comicios a la vuelta de la esquina.

"Además, nosotros somos democráticos y le dimos... Tanto nuestro país no dijo una palabra, el presidente no dijo una palabra, y la Justicia le dio la posibilidad de ver a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de presidiaria. No pasó lo mismo con el presidente argentino, que pidió verlo a Bolsonaro y no lo dejaron", apuntó por la decisión que tomó la Corte Suprema, en rechazar el pedido de visita de Milei a la casa de Jari Bolsonaro.

Con el preámbulo marcado, Bullrich insistió que es necesario que el embajador Bitelli, regrese a la Argentina. "Me parece muy importante que se restablezcan estas relaciones y que se separe la cuestión política. Brasil está en elecciones y eso lleva a una situación de mayor tensión. Pero pongamos a los dos países en el mismo nivel y los hechos en el mismo nivel", justificó Bullrich, en el cierre de su solicitud. Por qué Brasil retiró a su embajador de Argentina La inusual medida de Brasilia de retirar a su embajador, se dio tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lo había acusado de ser un "ladrón..., Presidiario..., Totalitario" y un "condenado (por la Justicia)". Además, Milei había cuestionado al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, luego de que no pudiera visitar al expresidente Jair Bolsonaro. "Para colmo, la basura calva no me permitió ver a mi amigo, injustamente encarcelado", había dicho en su visita a São Paulo, durante la semana pasada. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado en 2025 a 27 años y tres meses de prisión por intentar dar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022, según dictaminó la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF).