Patricia Bullrich no descarta ser candidata a Jefa de Gobierno de CABA y analiza ir por la vicepresidencia en 2027

La senadora dejó abierta la puerta a competir en la Ciudad y no descartó integrar una fórmula presidencial.

Patricia Bullrich dejó abierta la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno porteña. Foto: NA

La senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, dejó abierta la posibilidad de ser candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también de integrar una fórmula presidencial como vicepresidenta en 2027. En la mesa de Mirtha Legrand, confirmó que evalúa abandonar el Senado si surge una oportunidad ejecutiva dentro del proyecto político que integra.

Durante su participación en La Noche de Mirtha, la exministra de Seguridad repasó su presente legislativo y sorprendió al admitir que no descarta dar un giro en su carrera. En una mesa distendida, con chicanas incluidas por parte de Mirtha Legrand, Bullrich dejó en claro que su futuro no está cerrado.

Patricia Bullrich ante la pregunta de ocupar el cargo de vicepresidenta Consultada sobre una eventual candidatura a vicepresidenta, respondió sin rodeos: “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo, sino en donde crean que voy a poder ser más útil”. Con esa frase, evitó confirmar aspiraciones concretas, pero dejó abierta la puerta a integrar una fórmula nacional.

Patricia Bullrich Javier Milei La senadora de La Libertad Avanza no descartó integrar una fórmula presidencial en 2027. La dirigente reconoció que su paso del Ministerio de Seguridad al Senado implicó un cambio de ritmo. “Vengo de una actividad más ejecutiva y me costó recuperar la gimnasia parlamentaria; ese proceso de reunir votos es agotador”, argumentó al describir la dinámica del Congreso.

Cómo vive Patricia Bullrich su rol en el Senado Bullrich aseguró que hoy se siente plenamente inmersa en su rol parlamentario, aunque admitió que el proceso de adaptación requirió esfuerzo. La tarea de dialogar con distintos espacios políticos y construir mayorías fue, según explicó, uno de los mayores desafíos.

Patricia Bullrich 23 La exministra de Seguridad evalúa dejar el Senado si surge una oportunidad ejecutiva. Senado En la entrevista también habló de su organización cotidiana para sostener el ritmo de la actividad política. “Primero hago gimnasia o hago tenis una hora a la mañana como para mantener el cuerpo”, confesó. Con estas definiciones, Patricia Bullrich dejó claro que su futuro político permanece abierto y que, si el proyecto de La Libertad Avanza así lo decide, está dispuesta a dejar el Senado para asumir un cargo ejecutivo, ya sea en la Ciudad de Buenos Aires o en una fórmula presidencial en 2027.