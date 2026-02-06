Patricia Bullrich defendió la creación de la Oficina de Respuesta Oficial y se desligó de su comparación con el kircherismo

La exministra de Seguridad aseguró que el nuevo organismo trabajará solo contra información falsa y no opiniones. El recuerdo de Nodio, un intento similar del kirchnerismo.

Tras la creación de la Oficina de Respuesta Oficial - organismo estatal destinado a intervenir frente a la circulación de "información falsa o engañosa en medios de comunicación" , según detallaron desde Casa Rosada, la senadora de La Libertad avanza, Patricia Bullrich , dio detalles del nuevo ente y explicó que el mismo estará conformado por funcionarios que ya son parte del Gobierno y que no tendrá financiamiento aparte. En medio de su relato, la exministra fue consultada por la similitud entre la nueva oficia y Nodio - un observatorio estatal creado por el kirchnerismo, ante lo que tuvo una curiosa reacción: "No me acuerdo cuál era".

“Si usted tiene una determinada información que dice que hubo un tiroteo en el que un policía le tiró por la espalda a una persona y la mató adrede, pero resulta que es mentira, esta oficina va a intervenir y así se podrá evitar que sea juzgado bajo homicidio agravado”, explicó Bullrich sobre el alcance del organismo estatal. Luego, agregó: “ Estas cosas salen todo el tiempo. Es una respuesta objetiva, sin nombres ”, en medio del debate sobre los usos y los alcances de las fake news.

Para despejar dudas e ir contra las críticas que se generaron, Bullrich afirmó que la oficina solo tomará acción cuando se trate de "informaciones falsas" las que circulen, pero adelantó que el organismo no atacará opiniones.

“Si usted me dice que no le gusta cómo hago mi trabajo, me la tengo que bancar, esa es la libertad. A hora, si alguien dice que yo pegué una cachetada en cámara y nadie lo vio, el organismo saldrá a decir que no fue así ”, ahondó.

Sobre el periodismo y su relación con la política, la exministra analizó que hoy la "velocidad con la que tienen que trabajar para sacar noticias" genera muchas veces "salir rápido con algo que ni siquiera fue chequeado". En ese setido, explicó: " Algunas veces con cosas complicadas. Además se puede corregir al mismo Gobierno”.

"La creamos porque es una manera de que las respuestas no sean a tono personal y no tengan nombre, ni siquiera del Presidente. Que sean objetivas", volvió a justificar Bullrich sobre el organismo.

El recuerdo de Nodio y la curiosa respuesta de Bullrich

Durate una entrevista en LN+, la exministra fue consultada por las similitudes entre la Oficina de Respuesta Oficial y Nodio. El segundo fue un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y redes sociales, creado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

El mismo dependía de la Defensoría del Público y tenía como objetivo monitorear y "desarticular" fake news. Sin embargo, al ser preguntado por Nodio, Bullrich fue tajante: "No me acuerdo cuál era".

“Sí me acuerdo del Defensor del Público, que eso sí era una barbaridad porque defendía la ideología kirchnerista”, señaló después.

Distintas figuras del PRO - partido al que perteneció la ahora senadora de LLA - se opusieron fuertemente a la creación de Nodio durante la gestión de Fernández. El embajador, Fernando Iglesias y el legislador porteño, Waldo Wolff, firmaron en ese momento una denuncia contra la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin.

En el documento, ambos políticos pertenecientes al PRO aseguraron que el mecanismo de Fernández era "una comisaría del pensamiento" y advirtieron por un posible "avasallamiento sobre la libertadad de expresión y la libertad de prensa".