El traje importado de Patricia Bullrich que reavivó la polémica por el precio de la ropa: "Lo compré por Amazon y pagué u$s50"









La senadora oficialista dio detalles de un traje que lució en una entrevista. Lo compró en EEUU a través de la plataforma de compras y aseguró que le resultó "lindo y barato".

En medio de la discusión pública por el precio de la ropa, Bullrich habló del precio de un traje que lucía casualmente en una entrevista. Captura LN

La senadora Patricia Bullrich sumó un nuevo episodio al debate sobre los precios de la ropa, al revelar el precio de un traje azul Francia que lució durante una entrevista televisiva. Indicó que lo compró por Amazon por una suma que osciló entre u$s40 y u$s50, en medio de la tensión tras declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo acerca de que nunca compró prendas nacionales.

En medio de la discusión pública por el precio de la ropa, Bullrich habló a LN+ donde el tema surgió de manera informal a partir de una comparación y comentarios sobre la indumentaria usada por las figuras públicas.

El traje importado de Patricia Bullrich: "Lo compré por Amazon y pagué u$s50" Bullrich describió el traje que mostró en pantalla como una prenda adquirida por ella en el extranjero: la compra se hizo en EEUU, cuyo valor fue bajo su percepción personal y que la había conseguido a través de la plataforma de comercio electrónico internacional. En sus palabras, la prenda le resultó “barata y linda”.

Ante la consulta sobre la marca de la prenda, la senadora no tuvo inconvenientes en sacarse el saco y fijarse en la etiqueta. “Le Suit. u$s40 o u$s50 el traje”, remarcó. A valor del dólar hoy, representan unos $75.000.

bullrich la nación Bullrich describió el traje que mostró en pantalla como una prenda adquirida por ella en el extranjero. Youtube LN+ Cómo es y cuánto cuesta la ropa que usa Luis Caputo, tras las críticas a empresarios de la industria textil El debate entre el Gobierno y el sector textil sumó un nuevo capítulo luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, revelará cuál es la marca de ropa importada que compra habitualmente: Massimo Dutti. Según el funcionario, la marca es "relativamente buena y barata", lo que abrió un nuevo debate en torno a la comparación de precios con el mercado local.

Según un relevamiento de la agencia Noticias Argentinas, un ambo de Massimo Dutti importados tiene un costo estimado de $1.000.000. La marca de ropa pertenece al mismo grupo que Zara - Inditex -, lo que permite hacer una comparativa aproximada sobre los valores para este caso.