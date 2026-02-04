Reforma laboral: el Senado confirmó la sesión para tratar el proyecto el próximo miércoles + Seguir en









La Cámara alta tratará el proyecto de modernización laboral el miércoles 11 de febrero, mientras el Gobierno continúa las negociaciones para garantizar los votos.

El Senado confirmó la sesión para tratar la reforma laboral. Senado

El Senado de la Nación confirmó la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero, a las 11 horas, para tratar el proyecto de reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Mientras tanto, desde el Gobierno ultiman detalles para garantizar los votos y dar media sanción a la iniciativa.

Mientras desde el Ejecutivo buscan cerrar las negociaciones con los gobernadores dialoguistas, la Cámara alta, con la firma de Victoria Villarruel, convocó a la sesión extraordinaria en la que se tratará el proyecto de "modernización laboral".

El llamado se realizó el mismo día en el que los gobernadores consideraron realizar una cumbre para tratar los promenores del proyecto, una propuesta que finalmente no prosperó.

En un contexto de constantes reuniones entre el ministro del Interior Diego Santilli y los mandatarios provinciales en busca de apoyos a la ley, las tensiones están puestas en la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, un artículo que implicaría una caída de recursos coparticipables hacia las provincias.

Desde el Ejecutivo saben que si el Ministerio de Economía acepta los pedidos de los gobernadores, los votos terminarán llegando. Mientras tanto, buscan la forma de garantizarle a las provincias que no tocarán la coparticipación. Cabe recordar que cualquier modificación al proyecto será realizado directamente en el recinto.

En el campo de juego quien lleva adelante las negociaciones es la flamante titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, que este martes encabezó un reunión con los jefes de bloques aliados del Senado. Al salir del cónclave, se mostró optimista y aseguró que "hay acuerdo en el 95% del proyecto". Sin embargo, también se encargó de pedirle a los gobernadores a "ir adelgazando" los Estados. Más allá de la confianza que emana el núcleo libertario respecto a la aprobación de la reforma laboral, desde Diputados quieren aparentar cautela con la mirada puesta en lo que ocurra en la Cámara alta. No obstante, ya fijaron fecha para el plenario de comisiones para dictaminar la iniciativa: el 18 de febrero.