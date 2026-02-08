El boom de autos chinos llegó al mercado de los usados y cambió el escenario de las ventas + Seguir en









La llegada de modelos importados con precios agresivos empezó a sentirse también en las operaciones de segunda mano, que cayeron casi 10% interanual en enero.

BYD Dolphin Mini, uno de los vehículos eléctricos más vendidos en el país

El desembarco de los autos chinos en la Argentina ya no solo genera impacto en el mercado de 0km: durante enero, la mayor competencia y la expectativa por nuevos valores también se trasladaron al segmento de los vehículos usados, que mostró un retroceso significativo en la comparación interanual.

De acuerdo con datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en el primer mes de 2026 se vendieron 153.070 autos usados, lo que representó una caída del 9,98% frente a enero del año pasado, cuando se habían comercializado 170.046 unidades. En relación con diciembre, en cambio, el crecimiento fue marginal, del 0,71%, sobre un total previo de 151.994 operaciones.

Más oferta y un escenario más competitivo en el mercado de usados Pese al nuevo contexto, el Volkswagen Gol volvió a liderar el ranking de usados más vendidos, confirmando su vigencia como referente histórico del mercado.

El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, explicó que “el inicio de 2026 encuentra al sector en un escenario muy competitivo”, impulsado por la llegada de los primeros modelos chinos. Según detalló, estos nuevos jugadores ofrecen “precios bajos en términos locales y buen nivel de equipamiento, sobre todo en híbridos y eléctricos”.

“El interrogante es cuánto podrán modificar el mercado tal como lo conocemos. Eso se verá con el correr de los meses”, señaló el directivo, quien aclaró que, pese al retroceso de enero, las proyecciones para el año siguen siendo positivas si se consolida el financiamiento.

Lamas remarcó además que las tasas de interés serán un factor clave para reactivar las operaciones y sostuvo que el primer trimestre será determinante para evaluar la tendencia real del mercado. Ranking de los 10 autos usados más vendidos en enero VW Gol y Trend : 8.601

Toyota Hilux : 5.974

Chevrolet Corsa y Classic : 4.357

Ford Ranger : 4.127

VW Amarok : 4.120

Ford EcoSport : 3.360

Peugeot 208 : 3.325

Toyota Corolla : 3.032

Fiat Palio : 2.938

Ford Ka: 2.876