Patricia Bullrich presentó de manera oficial a su equipo de gobierno

En cuanto a la temática de Salud, que integra la cartera de la coordinación de Reforma del Estado, estuvieron como referentes de Fernán Quirós y Enrique Chiantore. En cuanto a la temática vinculada a la Energía, se pudo conocer que la misma está a cargo de Javier Iguacel.

Patricia Bullrich apuntó contra Javier Milei

En tanto, ubicada en un incómoda posición entre Sergio Massa y Javier Milei, que se eligieron para polarizar, Bullrich intenta maniobrar para poder ingresar a un eventual balotaje el 22 de octubre.

Bajo esa premisa, este domingo la exministra de Seguridad apuntó contra Milei. "Dejá de insultar y de hacer una campaña en la que explicás cosas y no se te entiende nada", disparó la figura en declaraciones radiales.

La furia de Bullrich se desató tras los comentarios, días antes, del propio Javier Milei, quien había expresado varias críticas a la idea de economía bimonetaria que impulsa Juntos por el Cambio, algo que la semana pasada se dejó ver en medio de la presentación de Carlos Melconian.

Y siguió: "Ponete a explicar las cosas claras, porque no se entiende nada. Que reemplace los insultos por propuestas. Milei le dijo a la gente una cosa distinta de lo que va a hacer, les dijo a los jóvenes ‘vas a tener dólares’, y ahora dice ´bueno vamos a dolarizar en dos años, tres años´”, aseguró Bullrich este domingo.

“Nuestro plan es diferente al de Milei. No queremos dolarización, no queremos reemplazar el Banco Central Argentino por la Reserva Federal norteamericana. No sabemos cuál es el plan de Milei, solo habla de dolarización y los correctores de Milei lo contradicen. Yo sí sé cuál es el plan de JxC y de Patricia Bullrich y de Melconian, que lo explica con claridad. Si hay alguien que no es cobarde o tibia, la están escuchando en este momento, es Patricia Bullrich”, enfatizó la candidata presidencial de JxC.