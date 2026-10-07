Patricia Bullrich se diferenció del Gobierno y votará contra la fiscal que pidió agravar la pena de Chocobar

La senadora cuestionó a Susana Pernas por su intervención en la causa del policía y anticipó que votará en contra de su designación, pese a haber sido propuesta por el Ejecutivo.

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar distancia del Gobierno en materia de designaciones judiciales y anticipó que votará en contra del nombramiento de Susana Pernas , propuesta por el Poder Ejecutivo para ocupar un cargo como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal.

La exministra de Seguridad fundamentó su rechazo en la actuación de Pernas en la causa contra Luis Chocobar , el policía condenado por matar a Juan Pablo Kukoc en 2017. “Aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo”, adelantó Bullrich tras la audiencia pública.

Según sostuvo, Pernas “pidió cárcel para Chocobar” y volvió a defender esa posición luego de que la Cámara de Casación modificara la condena. “Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia”, afirmó.

Durante la audiencia de la Comisión de Acuerdos, Bullrich repasó el recorrido judicial del caso. En primera instancia, Chocobar fue condenado por homicidio agravado con exceso en la legítima defensa. Posteriormente, Casación redujo la pena y entendió que había existido un exceso en el cumplimiento del deber. Frente a esa decisión, la fiscalía de Pernas recurrió a la Corte Suprema en busca de una pena mayor.

“ Usted, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción? ”, interrogó Bullrich durante el intercambio, el cual ella misma publicó en X. También cuestionó el efecto que, según su mirada, pueden tener ese tipo de decisiones sobre las fuerzas de seguridad y afirmó que la actuación de Pernas le dejaba “grandes dudas”.

VOY A VOTAR EN CONTRA DEL NUEVO NOMBRAMIENTO DE LA FISCAL SUSANA PERNAS Esta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez. Ellos están… pic.twitter.com/0O8ItjePp2

La fiscal rechazó las críticas y defendió su intervención en el expediente. Explicó que entendió que existió un exceso en las funciones de Chocobar y recordó que nunca había considerado el episodio como un caso de “gatillo fácil”.

“No tengo ningún problema con las fuerzas de seguridad”, sostuvo Pernas, quien consideró “totalmente injusta” la posición de Bullrich y afirmó que los cuestionamientos recibidos resultaban improcedentes frente a sus 50 años de trayectoria como fiscal.

El cruce por el rol de la Policía

Bullrich insistió en que existe una doctrina judicial que, a su entender, debe modificarse para brindar mayor respaldo a los efectivos de seguridad. “En la Argentina en muchísimos casos ha habido policías que por el accionar correcto han sido juzgados. Yo creo que esa es una doctrina que tiene que cambiar para que la Policía pueda sentirse respaldada”, planteó.

Luego volvió a confrontar directamente a la candidata: “Para usted, Chocobar, en este caso, ¿actuó como delincuente o como policía?”. Pernas respondió que nunca sostuvo que hubiese actuado como un delincuente y reiteró que su interpretación jurídica fue que hubo un exceso en el cumplimiento de sus funciones.

Bullrich criticó la intervención de Pernas en la causa Chocobar, quien pidió agravar la pena del policía.

La senadora, en cambio, volvió a reivindicar al policía y calificó su actuación como un “acto heroico” por el que, consideró, fue “injustamente condenado”. También remarcó que los integrantes de la Cámara alta debían conocer esos antecedentes antes de votar el nombramiento de Pernas.

El caso que volvió al centro del debate

El episodio ocurrió el 8 de diciembre de 2017, cuando Chocobar disparó contra Juan Pablo Kukoc, de 18 años, luego de que este participara de un violento robo en el que un turista estadounidense resultó gravemente herido en el barrio porteño de La Boca.

En aquel momento, Bullrich era ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y defendió públicamente la actuación del policía. El caso se convirtió desde entonces en uno de los principales símbolos de su postura sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

“Usted podrá sentirse injustamente tratada. Este es un caso que fue de público conocimiento y usted tomó una posición. Banque su posición”, cerró Bullrich durante un intercambio que se extendió durante casi media hora. Y añadió que, a su juicio, ese criterio judicial “aletarga el trabajo policial en la Argentina”.