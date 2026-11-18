El mandatario descartó desplazar a la jefa del bloque libertario en el Senado y aclaró que su mensaje sobre quienes quieren “hundir el barco” estaba dirigido a la oposición. También defendió su programa económico y reconoció que hay argentinos que atraviesan privaciones.

Javier Milei negó diferencias con Patricia Bullrich, a quien definió como su "socia política", y apuntó al kirchnerismo.

El presidente Javier Milei negó que exista una interna con Patricia Bullrich y ratificó su respaldo a la senadora, a quien definió como su “socia política” . Además, aclaró que el mensaje sobre quienes están dispuestos a “hundir el barco” no estaba dirigido a la jefa del bloque oficialista, sino al kirchnerismo , y volvió a cuestionar a los sectores que, según afirmó, buscan obstaculizar el rumbo económico del Gobierno.

“ Ni loco, se lo escribí al kirchnerismo ”, respondió el mandatario cuando le preguntaron si su publicación en redes sociales apuntaba contra Bullrich. En ese sentido, descartó que la exministra de Seguridad vaya a dejar el espacio libertario: “No la vamos a echar, es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política” , sostuvo.

Las declaraciones llegaron después de varios días de versiones sobre una posible ruptura entre la Casa Rosada y la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Las diferencias habían quedado expuestas luego de que Bullrich reclamara medidas de alivio para la población y una rebaja impositiva para las pequeñas y medianas empresas. “ La gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora” , había planteado la senadora.

Durante la entrevista con A24, Milei atribuyó las versiones sobre una disputa interna al denominado “círculo rojo” , al que acusó de buscar una fractura dentro del oficialismo porque, según su interpretación, parte del statu quo pierde con el modelo económico. También cuestionó a quienes reclaman una devaluación y sostuvo que esa alternativa tendría consecuencias sobre los ingresos.

“ Viven pidiendo devaluación, pero cuando piden devaluación, están pidiendo salarios miserables ”, afirmó. En esa línea, apuntó contra quienes, según dijo, buscan preservar beneficios vinculados a la protección estatal y a las regulaciones económicas.

El Presidente también se refirió al reclamo de Bullrich para que los resultados de la gestión se traduzcan en mejoras perceptibles para la población. Sin embargo, descartó que el Gobierno pueda avanzar con medidas expansivas que comprometan el equilibrio de las cuentas públicas.

“La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal”, sostuvo. Según explicó, cualquier política de estímulo que implique aumentar el gasto obligaría a recurrir al endeudamiento, la emisión monetaria o una suba de impuestos, alternativas que rechazó.

En ese marco, descartó la posibilidad de implementar un “plan platita” de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. “¿Para qué? ¿Para engañarlos y ganar una elección?”, planteó, y calificó el endeudamiento como “profundamente inmoral” porque, según argumentó, traslada los costos a las próximas generaciones.

El Presidente defendió su programa económico, cuestionó las pedidos de devaluación y defendió el equilibrio fiscal.

La economía y la discusión por quienes no llegan a fin de mes

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación económica y las dificultades que atraviesan los hogares. Milei rechazó la frase “la gente no llega a fin de mes” y la calificó como una “mentira” difundida por sectores opositores. No obstante, reconoció que hay argentinos que experimentan privaciones y vinculó esa situación con los indicadores de pobreza.

“Está claro que hay gente que no llega a fin de mes si hay 32% de pobres”, admitió. Al mismo tiempo, sostuvo que la pobreza pasó del 57% al 32% desde el inicio de su gestión y afirmó que hay 12 millones de pobres menos que durante el gobierno anterior.

El mandatario también defendió la política monetaria y rechazó los planteos que proponen flexibilizarla para impulsar el consumo y la actividad. “Nosotros tenemos fija la cantidad de dinero hace más de 12 meses. Sin embargo, todavía hay inflación. ¿Qué quiere decir? Que sigue sobrando dinero”, argumentó. Y comparó una eventual expansión monetaria con “llamar a Nerón para apagar un incendio”.

En cuanto a la actividad económica, reconoció que el crecimiento es menor y que la inflación desciende a un ritmo más lento. Sin embargo, insistió en que el camino para revertir ese escenario pasa por generar un shock de oferta positivo, a través de la reducción de impuestos y la desregulación.

Qué dijo Milei sobre el Papa León XIV y la justicia social

En otro tramo de la conversación, el Presidente se refirió a su reciente encuentro con el papa León XIV, a quien calificó como “un ser humano extraordinario”. Según relató, durante la reunión privada hablaron de teología, filosofía y economía, además de la relación entre la moral y las políticas públicas.

“Fue una interacción teológica y filosófica y en términos de economía”, describió. También explicó que le transmitió su propuesta de establecer la moral como política de Estado y que, desde su perspectiva, los Diez Mandamientos deben funcionar como referencia para determinar qué es justo.

Milei también recordó los intercambios que mantenía con el papa Francisco, quien, según relató, le preguntaba por la situación de los sectores más vulnerables y le pedía: “Cuidame a los pobres”.

Sobre las declaraciones de León XIV acerca de la justicia social, aseguró que no las tomó de manera negativa y pidió no darles una interpretación partidaria. “No hay que embarrar el mensaje del Papa con connotaciones políticas”, afirmó. Luego sostuvo que, para la Iglesia, la justicia social implica la protección de los pobres, y volvió a cuestionar al kirchnerismo, al que acusó de quedarse con recursos destinados a los sectores vulnerables mediante intermediarios.

Por último, el mandatario volvió a cargar contra el modelo populista y reivindicó el liberalismo como alternativa económica y política. “En 100 años el populismo le hizo mucho daño a la Argentina”, afirmó. Y concluyó: “Lo único que funciona es el liberalismo” y “al populismo se le gana con las ideas de la libertad”.