En medio de rispideces con Patricia Bullrich, quien no asistió a la cena por la sesión en el Congreso, el Presidente será el principal orador del encuentro organizado por Sabrina Ajmechet.

El presidente Javier Milei disertó este jueves en la primera Cena Anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) , un encuentro que reunirá a más de 300 personalidades de distintos ámbitos de la sociedad argentina. Allí, el mandatario sostuvo que "el antisemitismo nos afecta a todos".

La actividad comenzó desde las 19 en Madero Tango y contó con la participación de funcionarios nacionales, diputados, senadores de diferentes fuerzas políticas, empresarios y representantes de la cultura. El jefe de Estado arribó cerca de las 20 horas y, previo a su discurso, fue reconocido con una placa por "su lucha contra el antisemitismo".

En su intervención, Milei agradeció a la presidenta del FACA, Sabrina Ajmechet , y a los integrantes de la organización por la invitación y la distinción. También recordó que horas antes había participado de un acto en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) , donde el Estado de Israel reconoció a las familias de las víctimas de los atentados contra la Embajada y la mutual. "Fueron 114 vidas arrancadas por el terrorismo en nuestro propio suelo y familias que, durante más de 30 años, no dejaron de pedir justicia", expresó.

El mandatario destacó el avance de la ley de juicio en ausencia , al señalar que permitirá juzgar a los responsables de los atentados aunque permanezcan fuera del alcance de la Justicia. "Hoy, esa justicia empieza a avanzar. Con la ley de juicio en ausencia, los responsables podrán ser juzgados aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege", afirmó.

En otro tramo de su discurso, Milei sostuvo que lo ocurrido en la AMIA demuestra "hasta dónde puede llegar el odio cuando nadie lo frena". En ese sentido, destacó el trabajo del FACA y planteó: " Esa es la batalla cultural: la que se libra en las conversaciones cotidianas, en las aulas, en las redes y en los medios . La dan personas libres que deciden hacerse cargo".

Sobre el final, volvió a insistir en que el antisemitismo no afecta solamente a la comunidad judía y recordó que en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA murieron personas de distintas creencias. "Las bombas no le preguntaron a nadie en qué creía. Fue un ataque contra todo el país", sostuvo.

La interna entre Milei y Bullrich suma un nuevo capítulo

La cena fue organizada por la diputada nacional Ajmechet, dirigente cercana a Patricia Bullrich y presidenta del FACA. Sin embargo, la senadora no asistiría al encuentro porque permanecerá en el Congreso durante la sesión. Su ausencia se produce en medio de las tensiones con la Casa Rosada por sus cuestionamientos al rumbo económico y sus movimientos políticos dentro de La Libertad Avanza (LLA).

La interna se profundizó luego de que Bullrich difundiera una foto junto a una quincena de diputados de su espacio, entre ellos Mariano Campero. En el Gobierno interpretaron la imagen como un desafío al liderazgo de Milei y a la agenda parlamentaria del Presidente. En ese contexto, el diputado tucumano oficializó este jueves su salida del bloque libertario, aunque fundamentó su decisión en diferencias con el armado de LLA en su provincia.

La salida de Campero se conoció en la previa de la cena y representa un nuevo movimiento en el mapa interno del oficialismo. El legislador expresó diferencias con el armado de La Libertad Avanza en Tucumán y cuestionó el entendimiento político entre referentes libertarios y el gobernador peronista Osvaldo Jaldo.

En la previa del encuentro, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió a la agenda parlamentaria del oficialismo. A su llegada a Madero Tango, afirmó: “Algunos no me tenían fe, estaba seguro que el dictamen de suspensión de las PASO iba a salir”. Además, se mostró confiado en reunir un piso de 38 votos para la sesión del Senado prevista para el próximo jueves.

Diego Santilli en su llegada a la cena: "Estaba seguro que el dictamen de suspensión de las PASO iba a salir”.

Qué es la cena del Foro Argentino contra el Antisemitismo

Por su parte, la cena del FACA busca concientizar sobre el avance del antisemitismo y promover un compromiso colectivo frente a las distintas manifestaciones de odio y discriminación. Desde la organización advirtieron sobre la proliferación de expresiones antisemitas en redes sociales y situaciones de discriminación que afectan la vida cotidiana de ciudadanos argentinos.

Pablo Quirno junto a Sabrina Ajmechet en la Cena Anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA).

Ajmechet sostuvo que el antisemitismo “no es un problema exclusivo de los judíos, sino una amenaza para todos los argentinos”. En ese sentido, planteó que la lucha contra la discriminación debe convertirse en “una causa de toda la sociedad”.

El encuentro tendrá la conducción de la periodista Cristina Pérez y, además del discurso presidencial, incluirá una conversación entre Loay Alshareef, activista saudí-egipcio reconocido por su lucha contra el antisemitismo, y el periodista y miembro del FACA Alejo Schapire.

Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), en la Cena Anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA).

También se proyectará un video con testimonios sobre situaciones de antisemitismo ocurridas en la Argentina y se entregará el Premio FACA, en reconocimiento a la lucha de un joven argentino por esta causa.