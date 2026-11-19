La senadora reclamó cambios tributarios y laborales para "sacarles el pie de encima" a las pequeñas y medianas empresas. Durante un encuentro de Somos Pyme, enumeró una serie de propuestas para que el Ejecutivo ponga en marcha.

La senadora libertaria enumeró una serie de cambios que, a su criterio, debería implementar el Gobierno para aliviar la situación económica de las pymes.

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con respecto a la política económica del Gobierno de Javier Milei al reclamar una serie de modificaciones tributarias y laborales para dar alivio a la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y facilitar sus posibilidades de producción, inversión y generación de empleo.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó un video en el que manifestó que las pymes "tienen voluntad de invertir y de crecer" pero que hacen falta reducir trabas que lo impiden. "Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo" , expresó.

Entre los principales cambios, la senadora oficialista hizo hincapié en el funcionamiento del IVA. "Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura", afirmó, al plantear que las PyME no deberían tener que afrontar ese impuesto antes de recibir el dinero correspondiente a sus ventas.

La senadora habló en el encuentro “El País que se viene” , organizado por “Somos Pyme” en La rural, donde le reclamó indirectamente a Nación que acelere la devolución de los saldos a favor que acumulan las compañías. Además, pidió actualizar los mínimos de retenciones y eliminar las percepciones que representan una carga adicional para el sector productivo.

La senadora habló en el evento "El País que se viene", organizado por Somos Pymes.

En materia laboral, la legisladora planteó la posibilidad de establecer "un mínimo no imponible para las cargas sociales" y separar las prestaciones sociales de las obligaciones vinculadas con el empleo. El objetivo, según explicó, es reducir los costos que deben afrontar las pequeñas empresas para incorporar trabajadores.

"Tenemos que tener impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa", sostuvo.

Pese a los cuestionamientos sobre algunos aspectos del esquema económico, Bullrich buscó aclarar que sus propuestas no representan un planteo para modificar el programa de Milei. "No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo", señaló en su publicación, en un intento de esquivar una nuevo choque con el Gobierno.

Por último, manifestó su respaldo a los emprendedores y empresarios del sector y expresó su expectativa de que las pequeñas compañías puedan expandirse y convertirse en empresas medianas y grandes. "Creo mucho en lo que hacen y espero que todas en la próxima década dejen de ser pyme. Que todas crezcan, sean medianas o grandes. Porque si crecen ustedes, crece el país", concluyó.

Archivo. En su exposición, el ministro se limitó a recordar las medidas comunicadas la semana pasada para el sector, como la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y la extensión del plan de 18 cuotas de las deudas con el organismo.

Luis Caputo participó del evento pyme y enfatizó en la herencia recibida

La presentación de Bullrich tuvo lugar un día después de las palabras que el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó en el evento. Allí, el funcionario apostó por hacer énfasis en la herencia recibida, enumeró las transformaciones implementadas y no hizo anuncios respecto a futuros cambios en el esquema tributario de las pequeñas y medianas empresas.

El jefe del equipo económico nacional hizo hincapié en que el Gobierno logró eliminar el déficit fiscal y aclaró que “si el equilibrio en las cuentas públicas no se pudo alcanzar en 125 años, tan fácil no era” y remarcó que “al equilibrio no lo va a respetar nadie más porque hay que tener una convicción política que sólo tiene nuestro presidente”.

En ese marco, el ministro se limitó a recordar las medidas comunicadas la semana pasada para el sector, como la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y la extensión del plan de 18 cuotas de las deudas con el organismo. Y les garantizó a los empresarios que el Gobierno continuará reduciendo impuestos, regulaciones y mejorando la infraestructura. Aunque evitó entrar en detalles.

“Nuestro pasado nos juega en contra, pero hoy podemos mostrar resultados. Confiamos en que la gente va a seguir apoyando este camino en el cual decidimos cambiar y ser un país serio, dejando atrás todas las políticas absurdas que seguimos durante décadas atrás. Los invito a todos a que sigamos por este rumbo”, concluyó.