La senadora neuquina se anotó en la carrera para acompañar al Presidente en la boleta violeta del año próximo. "Por supuesto que me gustaría", dijo al manifestar su deseo personal.

La senadora Nadia Márquez hizo públicas sus intenciones de acompañar a Javier Milei en la fórmula presidencial para las elecciones del año próximo en las que el mandatario irá en busca de la reelección. La neuquina admitió que le gustaría ser candidata a vicepresidenta en 2027, aunque aclaró que la decisión será del libertario. Ambos se mostraron a fines de octubre en un acto evangélico en Neuquén .

Quién acompañará a Milei en la boleta es, al menos hoy, una incógnita. Pero a medida que se aproxima el cuarto y último año de su mandato, comienzan a surgir nombres para ese lugar.

La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, es una de las que suena como posible compañera del economista. Por el momento, la senadora mantiene abiertas todas las opciones y evita las definiciones. Mientras coordina la estrategia legislativa en la Cámara alta, también expone sus reclamos contra la falta de medidas de alivio del Gobierno para sectores golpeados.

En ese escenario, el oficialismo tantea opciones y nombres que podrían ir junto a Milei en la boleta violeta. El de Márquez es uno de ellos. A finales de octubre, la senadora que responde directamente a Karina Milei recibió en su provincia al jefe de Estado para la inauguración de un templo evangélico de la iglesia Jesús es Rey, que lidera Hugo Márquez, su padre.

Milei acudió al llamado de la pastora, como se la conoce en la Cámara alta, y encabezó el acto frente a la comunidad evangélica apenas unos días antes de la visita histórica del papa León XIV a la Argentina, en lo que se supone fue un respaldo importante para Márquez y para la propia Karina Milei, que mantiene abierta una rencilla con Bullrich.

Tal y como reveló Ámbito, a las diferencias que hay entre ambas se sumó el intento de la secretaria general de la Presidencia de imponer a Márquez como reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto al frente de la comisión de Acuerdos del Senado, sin previa consulta con la titular del bloque e intentando negociar directamente con los aliados. La decisión no cayó bien en las filas libertarias ni en la propia Bullrich.

Nadia Márquez, senadora neuquina por La Libertad Avanza. Mariano Fuchila

Nadia Márquez sobre una candidatura a vicepresidenta: "Por supuesto que me gustaría"

Así las cosas, el nombre de Nadia Márquez comienza a tomar vuelo en el entorno presidencial, a lo que se suman declaraciones propias de la senadora que manifestó su deseo de ir en la misma boleta que Javier Milei. "¿Quién le puede decir que no? Creo que sería, en términos personales, una ingenua decir 'no, no me gustaría'. Por supuesto que me gustaría", afirmó.

De todas maneras, la neuquina aclaró que, más allá de su deseo personal, quien decidirá será el propio Milei. "Va a hacer la mejor elección de la fórmula que lo acompañe en la reelección", dijo en diálogo con Radio Mitre.

En otro pasaje de la entrevista, la integrante del bloque libertario en el Senado se refirió a la herencia económica que recibió Milei al llegar al Gobierno y sobre las transformaciones realizadas hasta el momento, aunque reconoció que aún han logrado alcanzar las metas propuestas: "Venimos de la decadencia, del pozo, del fango, del lodo que nos dejó el kirchnerismo. Hemos logrado maravillas, pero todavía no es todo el país que queremos".

También habló sobre la posibilidad de integrar una silla en el Consejo de la Magistratura y dejó en clara su voluntad de aceptar las decisiones de "El jefe", Karina Milei, quien se encarga de la estrategia política libertaria. "Puede ser una posibilidad ir al Consejo de la Magistratura", señaló y agregó: "Si me toca y soy honrada con estar en el Consejo de la Magistratura, creo que lo puedo hacer, que tengo las cualidades".

Por ultimo destacó haber logrado el dictamen en el Senado para suspender las PASO y anticipó que ya trabajan para reunir los votos necesarios para su aprobación. Aseguró que están "trabajando para tener un poquito más" de los 37 votos necesarios, aunque evitó precisar una cifra.