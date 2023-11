Patricia Bullrich, sobre un posible regreso a Seguridad: "No quiero estar en un lugar en el que ya estuve"







La exministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri suena como una fuerte candidata para volver a ocupar el cargo en la gestión de Javier Milei aunque aseguró que no le gustaría regresar al mismo lugar.

Patricia Bullrich dijo que no le gustaría volver al Ministerio de Seguridad. Noticias Argentinas

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló tras la victoria electoral de Javier Milei en el balotaje y se refirió a la posibilidad que resuena en las últimas horas sobre un posible regreso al mando del ministerio de Seguridad. Si bien remarcó que, por el momento, no hubo ningún ofrecimiento por parte del presidente electo, aseguró que no le gustaría volver al mismo lugar en el que ya estuvo.

"Formalmente, cara a cara, todo lo leí por los medios, nadie me dijo nada. Si yo voy a ocupar un rol o no, todavía no está decidido, no está hablado", expresó la presidenta del PRO en diálogo con TN.

Patricia Bullrich afirmó que no quiere vovler al ministerio de Seguridad Al ser consultada por el ofrecimiento del ministerio de Seguridad, Bullrich dijo con contundencia: "Si vos me preguntás si me gustaría volver a un lugar en el que ya estuve, te digo que no es lo que más me gusta. Uno cuando ya estuvo en un lugar no se si es lo mejor volver".

Sin embargo aclaró que "hablando las cosas, uno se puede entender" y continuó: "Si viene alguien y me dice: '¿Querés estar ahí?', yo digo que no, no quiero estar en un lugar en el que ya estuve. Pero si me dicen: 'No tenés otra alternativa porque no hay como solucionar este problema y la única persona en la Argentina que lo puede solucionar sos vos', te pone en una situación compleja".

"Si finalmente te lo piden y te lo piden y te lo piden, tampoco sos obtuso, no soy una persona obtusa", cerró sobre el tema. Por fuera de su rol en un eventual gobierno, Bullrich consideró que "lo importante ahora es que los cambios se puedan realizar y esa va a ser la tarea más importante, está en la cabeza del presidente electo". Patricia Bullrich consideró que los ministerios de Defensa y Seguridad deben estar separados También en relación a la cartera de Seguridad, la exministra consideró que éste debe estar separado del de Defensa aunque reconoció: "No sé cómo es la ley de ministerios, no la he leído, he visto cuáles fueron las propuestas que Milei ha hecho, pero me parece que la Seguridad y la Defensa están separadas", dijo en relación a las especulaciones que surgieron en las últimas horas de una unificación de ambos espacios. Bullrich señaló: "Creo que cuando ponés dos temas de gran envergadura en un mismo lugar, a uno le das menos importancia que al otro".