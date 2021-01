Bullrich tiene un "plan": reemplazar docentes

Bullrich reclamó el regreso de las clases presenciales y el comienzo del ciclo lectivo 2021 cuanto antes. Además, responsabilizó y apuntó contra los sindicatos docentes, quienes advirtieron sobre la alta tasa de contagios de covid-19 y la falta de espacios adecuados en los edificios escolares para el desarrollo de actividades sin descuidar la salud, lo que hace que no estén dadas las condiciones epidemiológicas ni de infraestructura para el retorno a las clases presenciales el 17 de febrero, fecha ratificada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, la exfuncionaria acusó drásticamente a los sindicatos docentes de ser "la traba más grande para la educación en la Argentina".

“La sociedad argentina necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas. No podemos seguir conviviendo. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores (de Juntos por el Cambio), y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación”, agregó.

Bullrich también rechazó las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien el último fin de semana afirmó que el dictado de clases "es prioritario este año" y aseguró que el regreso a las aulas se producirá "en marzo" con los respectivos cuidados.

Por último, la ex ministra de Seguridad manifestó que “no podemos decir que hasta que no se vacune a los docentes no van a haber clases" y comparó: "Los policías, los médicos y los conductores de colectivo trabajaron sin vacuna. ¿Los únicos que tienen que trabajar con vacunas son los docentes? ¿Cuántos de ellos deben estar diciendo hoy ‘yo quiero trabajar porque quiero que los chicos aprendan’?”.

"Los maestros podrían haber ido a los colegios a armar las medidas de prevención que uno ve en el mundo”, como “separadores o las señales de distanciamiento”, sentenció.