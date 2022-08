La pelea de Patricia Bullrich con vecinos por Santiago Maldonado: "¡A mí no me corre nadie!"

Un grupo de personas realizaron un escrache contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien se encontraba visitando el partido bonaerense de La Matanza. En las redes sociales, la exministra de Seguridad subió un video en sus redes sociales donde dejó un mensaje, tras denunciar que no la dejaron hablar en un acto público: "¡A mí no me corre nadie!", sostuvo la referente de Juntos por el Cambio, quien recibió el repudio de la gente en el mismo día que se cumplen cinco años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.