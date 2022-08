Guillermo Moreno: "Si Massa tiene éxito va a ser candidato a Presidente"

Respecto a su posible postulación para ser mandatario nacional, aseguró que "el peronismo tiene que tener un candidato de la doctrina", pero aclaró que "si Massa tiene estos primeros seis meses exitosos no hay sentido" presentarse "y todos" tendrán que "acompañar".

"Para ser ministro de Economía en la Argentina son 50 años de vida como mínimo y Sergio Massa tiene 49. Pero tenés que tener formación y haber administrado algo en tu vida, como un negocio en el sector privado", sostuvo.

Sobre el ex presidente de la Cámara de Diputados, el ex funcionario kirchnerista indicó: "Es un abogado que se acaba de recibir, bueno es un audaz. Le deseo la máxima de las suertes. Pero ojo que la distancia entre ser audaz e irresponsable es el fruto que das".

"Tengo dudas, pero le deseo la máxima de las suertes. No sé si alguna vez administró un negocio, porque si no administraste un negocio qué podés saber de comercio", señaló.

SERGIO MASSA.jpg Télam

En ese sentido, añadió: "Hay un conocimiento teórico que está muy bien, pero la práctica es infinitamente superior a la teoría y más en la disciplina económica, en la que es muy fácil de aprender. Son materias sencillas, no es veterinaria, física nuclear o medicina. Es muy fácil de estudiar y aprender, pero muy difícil de aplicar".

Respecto a la conferencia que dará Massa, el ex secretario de Comercio Interior afirmó: "Hay un desafío que vamos a tener a partir de los anuncios".

"Con algunos integrantes del equipo de Massa estamos en las antípodas, pero estamos prejuzgando. Por ahí cambiaron. Vamos a ver, porque al árbol se lo conoce por sus frutos", señaló.

Y agregó: "Este es un gobierno socialdemócrata no es peronista y yo no trabajo en un gobierno que no sea peronista. La concepción del gobierno responde a la escuela económica austriaca, a la cual arriban tanto la neoliberal como la socialdemócrata, algo que es opuesto al peronismo".

"El peronismo tiene más puntos de unión con un liberal o marxista que con un socialdemócrata o neoliberal. Los dos últimos años de Mauricio Macri fueron neoliberales y los de Alberto Fernández son socialdemócrata", precisó.