Peligra en Diputados la sesión por $LIBRA: la oposición, con números ajustados para conseguir quórum

Además, en el temario, los diputados firmantes incluyeron una serie de iniciativas previsionales junto con el proyecto que busca declarar la emergencia en discapacidad a nivel nacional. Ninguno de los dos temas tiene dictamen, por lo que avanzar con ellos en el recinto requeriría reunir el acompañamiento de dos tercios para habilitar su tratamiento "sobre tablas". Se da por descontado que ese número no estará. Es por eso que el plan de la oposición es emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista José Luis Espert , reticente a abrir ese cuerpo de trabajo para avanzar con proyectos que no sean propios del oficialismo, para forzarla a que trate ambos temas.

Panorama complicado

El panorama para reunir el quórum es gris para la oposición. “Venimos subiendo de a uno, pero no sabemos si nos están bajando de otro lado”, dijo un diputado nacional que participó de las negociaciones para la puesta en marcha del debate.

Además de los bloques firmantes, aquellos diputados que trabajan para llegar al número mágico de 129 no tienen mucho margen para salir a pescar voluntades en el resto de los bloques. Al menos al cierre de esta edición, contaban con los 5 diputados de la Izquierda, la exoficialista Lourdes Arrieta y el santacruceño Sergio Acevedo. No mucho más. Había ciertas expectativas con el MID que conduce Oscar Zago, porque ese bloque fue autor de un proyecto para crear una comisión bicameral que investigue el caso $LIBRA. Pero, según pudo saber este medio, los tres diputados definieron que no darán quórum.

La UCR que conduce Rodrigo de Loredo tampoco es una opción para los opositores. Ellos habían impulsado un proyecto de ley para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rinda explicaciones ante la Cámara de Diputados. El viernes se conoció que el ministro coordinador irá el próximo 16 de abril a exponer su informe de gestión, en el que se incluirá $LIBRA como tema a exponer. Con esto, los radicales se dan por satisfechos.

Guillermo Francos Senado.jpeg Francos brindará su informe de gestión en la previa al fin de semana largo y generó malestar por la elección de la fecha.

“La posición general del bloque es siempre no quedar dando quórum a una sesión pedida por el kirchnerismo o la oposición más dura. Y más en este momento de fragilidad”, fundamentaron desde el bloque radical. Aunque, esa misma fuente no descartó que un par de diputados "podrían escaparse" y dar quórum.

Algunos de los impulsores de la sesión apostaban sus fichas al PRO. Tenían la esperanza puesta de que en medio de la pelea con los libertarios en CABA, el presidente del partido amarillo, Mauricio Macri, baje la orden a los propios para que le compliquen el panorama a los violetas. Al menos al cierre de esta edición, altas fuentes del PRO descartaban esa posibilidad. Como fuera, el bloque que conduce Cristian Ritondo se reunirá a última hora de este lunes para fijar su postura.

Los gobernadores, en la mira

El futuro de la sesión no solo está complicado por la falta de adhesiones. Sino porque dentro de los propios bloques que pidieron la sesión habrá bajas.

Según arrojan los “poroteos” que manejan los diferentes espacios, salvo la Coalición Cívica, que preside el bonaerense Juan Manuel López –y que no responde a ningún gobernador— en el resto de los bloques se ausentarán diputados que tributan a jefes provinciales. Una vez más, los gobernadores son la llave del gobierno libertario para desbaratar sesiones que lo incomodan. El famoso "látigo y chequera" que vienen denunciando los legisladores que se topan con bajas de último minuto.

En diálogo con Ámbito, más de una fuente se mostró indignada con los mandatarios. Sobre todo, como señaló una de ellas, por ceder ante el Ejecutivo, que atraviesa “su momento de mayor debilidad”.

“El Gobierno (de La Libertad Avanza) ‘levanta’ diputados de gobernadores de todos los bloques que pidieron la sesión y quiere hacer pasar rápido el tema $LIBRA un día antes de Semana Santa”, dijo una fuente parlamentaria. Es que la visita de Francos será el 16 de abril. Nada menos que el miércoles previo al feriado largo. La decisión generó malestar en varias bancadas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1908290161235861643&partner=&hide_thread=false PAPELÓN Y ENCHASTRE DEL JEFE DE GABINETE EN DIPUTADOS



El Jefe de Gabinete @GAFrancosOk, el Presidente de la Cámara y el Secretario Parlamentario Adrián Pagán deben respetar la Constitución y el reglamento de la Cámara. Acaban de convocar una sesión especial para el 16 de abril,… pic.twitter.com/lJeVszDcnS — maxi ferraro (@maxiferraro) April 4, 2025

"Lo han hecho, además, sin considerar (o sí) que será solo un día después de la finalización de Pesaj y en plena Semana Santa y Pascua cristiana. Es una falta total de respeto que solo busca impedir el efectivo control del Congreso e invisibilizar la verdad sobre $LIBRA. Será fáctica y logísticamente imposible que, en el último día de una semana de solo tres días hábiles, a las 14.30, se respondan más de 4.000 preguntas realizadas por los diputados y, además, se pueda abordar el caso de la criptomoneda", despotricó el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro en su cuenta de Twitter.

Tras el revés que sufrió La Libertad Avanza la semana pasada, con el rechazo de los dos pliegos para la Corte, ¿se anotará un triunfo este martes, boicoteando la sesión opositora? "Soy optimista siempre hasta último momento", dijeron desde Unión por la Patria, que aportará el mayor número de diputados para la puesta en marcha de la sesión.