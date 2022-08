Discapacidad: Alberto Fernández anunció nuevas pensiones y cargó contra Dujovne

En la misma línea el Jefe de Estado sostuvo que el gobierno "no está dando nada trucho ni malgastado la plata del Estado". "Queremos dar las pensiones que hagan falta, no es una dádiva es un derecho que tienen, no estamos regalando nada, estamos reconociendo derechos a aquellos que lo necesitan", remarcó.

"Estamos poniendo la plata donde las condiciones de igualdad se pierden, porque es ahí donde tiene que aparecer el Estado para dar igualdad", dijo el mandatario en el acto, acompañado por el director ejecutivo del organismo Fernando Galarraga.

ALBERTO FERNANDEZ DISCAPACIDAD.JPG Alberto Fernández: “Donde las condiciones de igualdad se pierden tiene que aparecer el Estado para poner igualdad”. Presidencia de la Nación

En respuesta a las declaraciones del exministro de Economía Nicolás Dujovne, quien aseguró que la mayoría de las pensiones por invalidez "son truchas", Alberto Fernández sostuvo: "Me llena de vergüenza que un gobierno que además ha tenido una vicepresidenta con discapacidad, haya hecho esto con las discapacidades".

"Está claro que no todos tienen la misma mirada que nosotros y no todos piensan en los derechos de quienes sobrellevan una discapacidad", remarcó.

Las declaraciones del Presidente se realizaron en el marco del acto de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad número 200.000, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), del que participó además el director ejecutivo, Fernando Galarraga.

Además se firmaron Convenios de Adhesión en el marco del PLAN ACCESAR con los intendentes Alberto Descalzo de Ituzaingó (Buenos Aires); Martín Ascua de Paso de los Libres, (Corrientes); José Luis Walser de Colón (Entre Ríos) y Daniel Harrington de Tolhuin (Tierra del Fuego). Durante el acto se realizó también el lanzamiento de la Convocatoria 2022 de ACCESAR, para que 100 nuevos municipios puedan adherir a ese Plan.

El Plan ACCESAR tiene por objetivo apoyar a los gobiernos municipales en la institucionalización, jerarquización y ordenamiento de una política pública en el nivel local en materia de discapacidad y en la puesta en marcha de iniciativas, acciones y dispositivos que contribuyan a la construcción de ciudades accesibles e inclusivas.

Según el Censo 2010 (aún están en construcción los datos del último censo), el 12,9% de la población del país posee una dificultad o limitación permanente, lo que representa un universo proyectado de 5.114.190 personas con discapacidad.

A agosto 2022, hay 1.119.875 de personas que perciben una pensión no contributiva, lo que representa un 2,44% de la población argentina.