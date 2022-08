Nicolás Dujovne aseguró que se siente "reivindicado" y pidió reforma laboral y jubilatoria

"Me siento reinvidicado", comenzó con sinceridad el ex ministro del Gobierno de Mauricio Macri en una entrevista televisiva. "La economía que estamos viendo no va para ningún lado. La pobreza por las nubes, los chicos que se van a vivir a otros países, esa sensación de desesperanza. La inflación de este año va a ser altísima- Hay mucha sensación de desesperanza. No veo un programa que esté sucediendo", diagnosticó en diálogo con Alejandro Fantino.