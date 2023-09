Perczyk: "El modelo que pretende destruir Paka Paka busca destruir la educación pública"

El funcionario profundizó la crítica al señalar que el modelo que promueve La Libertad Avanza en relación a la educación pública "no es que no la apoya, sino que la quiere destruir, dice que el problema de la Argentina es el Estado y es la educación pública".

Detrás del "no lo veo pero no me gusta, también hay una idea de arancelar la universidad, arancelar la educación y los voucher, el otro modelo es el de defender la educación pública y mejorarla", sostuvo Perczyk.

El ministro inauguró junto a las autoridades provinciales un centro regional de simulación para la formación en enfermería profesional, ubicado en el Instituto Superior "Remedios de Escalada de San Martín" de la ciudad de Corrientes.

"Esto es un esfuerzo de la Nación, de Corrientes en infraestructura y en personal y de las otras provincias también, que ceden sus equipos para que esté instalado aquí", sostuvo el funcionario.

La ministra de Educación correntina, Práxedes López, destacó que el centro regional de simulación para la formación profesional en enfermería fue posible "por el compromiso del ministro".

Las tareas de remodelación, refacción y ampliación de este centro fueron financiadas por el Gobierno Nacional por un monto de 21.463.731,60 de pesos, con equipamiento por 250.000 dólares por parte del Instituto Nacional de Tecnología Educativa, informaron a su vez fuentes educativas.