Las Fuerzas del Cielo redoblan la presión contra Martín Menem y exponen la fragilidad de la tregua en La Libertad Avanza

El laudo del Presidente a favor del riojano no logró desactivar la feroz interna de LLA. El lunes se reúne el Gabinete y el martes vuelve la mesa política.

La intervención de Javier Milei no alcanzó para apaciguar la furibunda interna de La Libertad Avanza . Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo salieron a ratificar sus acusaciones contra Martín Menem y exhibieron una pericia técnica donde supuestamente se acredita que el titular de la Cámara de Diputados operaba desde una cuenta anónima de la red social X (@PeriodistaRufus) contra miembros del gobierno nacional, incluído el Presidente y su hermana Karina .

La réplica del sector de Caputo llegó luego de una entrevista de Milei al streaming Neura donde aseguró que el posteo atribuido a Menem "está prefabricado" y "algo que le han plantado", reduciendo el episodio a "una controversia". El Presidente pareció así respaldar públicamente la explicación que Menem había tendido que dar el domingo pasado vía WhatsApp ante el gabinete y los diputados libertarios: "Una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo. Todo más allá de un error involuntario del CM de reenviar un link. Quería que lo sepan" .

Es que desde la cuenta @PeriodistaRufus donde se publicó un posteo con críticas a Santiago Caputo y a Manuel Vidal, que redirigía a la cuenta de Instagram de Menem, también se habían difundido otras publicaciones hirientes contra el Presidente, su hermana y otras figuras de la primera plana del Gobierno nacional como Luis Caputo, Sandra Pettovello y Patricia Bullrich, entre otros.

"Tenía que salir a descomprímir la interna y hacer algún gesto en favor de Martín (Menem) porque sino se fracturaba el gobierno" , fue la explicación que dieron desde el caputismo ante la consulta de Ámbito sobre el laudo de Milei en medio del caos de La Libertad Avanza . El Presidente, y su hermana, adoptaron frente a Menem en rigor una actitud similar a la que tuvieron con Manuel Adorni en medio de las múltiples acusaciones, con causa judicial incluida, por enriquecimiento ilícito que enfrenta el jefe de Gabinete.

Así como Milei salió a respaldar públicamente a Adorni ante la interminable lista de gastos en dólares cash, viajes suntuosos y adquisición de propiedades que no coinciden con sus ingresos ni con su declaración jurada, el jefe de Estado blindó también al riojano ante la evidencia del manejo de una cuenta anónima para criticar a integrantes del Gabinete nacional. Desde las Fuerzas del Cielo entienden que no le quedaba otra opción . Menem ocupa casi el primer lugar en la línea de sucesión del poder como titular de la Cámara de Diputados teniendo en cuenta que el vinculo de la Casa Rosada con la vicepresidenta Victoria Villarruel es nulo y no tiene retorno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/2056974830713364850?s=20&partner=&hide_thread=false Finalmente Wayback Machine cargó el tuit ORIGINAL de “Rufus” con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente https://t.co/wXctJmkhBm pic.twitter.com/B5U8dp0VwF — DAN (@GordoDan_) May 20, 2026

Pero además Martín Menem es el brazo político de Karina Milei y uno de los articuladores de los acuerdos con los gobernadores en el Congreso para impulsar la agenda legislativa del Poder Ejecutivo Nacional. En ese contexto, el Presidente no tiene margen para ensayar una reprimenda púbica o una represalia politica contra los riojanos que menean los principales resortes de la negociación politica y el armado electoral de La Libertad Avanza en la antesala de la campaña 2027.

Milei citó un supuesto video explicativo de Santiago Oria y explicaciones de Menem ante el gabinete para rechazar las versiones de la cuenta blue del presidente de la Cámara de Diputados en X desde donde se habría conspirado contra su gobierno. Sin embargo en la noche del martes, Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, brazo digital de las Fuerzas del Cielo, exhibió otra pericia informática que acreditaría que la cuenta @PeridistaRufus estaba vinculada y manejada desde el Instagram de Menem. "Finalmente Wayback Machine cargó el tuit ORIGINAL de Rufus con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente", fue la respuesta de @Gordo Dan al video de Oría, el cineasta libertario que defendió al riojano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/slcaputo/status/2056960839123402846?s=20&partner=&hide_thread=false Winter is coming. — Santi C. (@slcaputo) May 20, 2026

Milei se manifestó a favor de Menem pero fue cuidadoso al poner en valor la figura de Santiago Caputo, a quien definió como "un hermano". No es un eufemismo menor. Lo puso a la altura de Karina Milei y ratificó que no está en revisión el control de los múltiples organismos del Estados que están bajo el control estratégico de su principal asesor, desde ARCA, la SIDE, YPF, PAMI, la Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura, entre otras dependencias.

Mal clima en La Libertad Avanza

El miércoles por la noche, desde distintas cuentas de la red X que responden a las Fuerzas del Cielo salieron a rebatir la tesis de una operación prefabricada contra Menem y ratificaron las acusaciones contra el riojano. Incluso Caputo publicó otro enigmático posteo con la frase "Winter is coming", en alusión a la frase de la serie Game of Thrones que anticipaba la proximidad de batalles y tiempos hostiles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/2056553101075620186?s=20&partner=&hide_thread=false Entonces la teoría de Rufus Menem es que Santiago Caputo se armó una cuenta para incriminarlo con información 100% exclusiva de Rufus Menem.



Además, Santiago se operó a sí mismo boicoteando a su propio Ministro de Justicia para favorecer a JBM que había sido anunciado por Rufus… — Traductor (@TraductorTeAma) May 19, 2026

La Libertad Avanza es zona liberada en términos de interna del poder. Un reflejo del daño que sufrió la conducción política de Karina Milei cuando resolvió inmolarse, y arrastrar a su hermano, con el único objetivo de sostener a Adorni en el cargo. El Gabinete se le retobó. "Así no podemos seguir", fue la queja que recogió Ámbito de al menos dos integrantes de la cúpula del gobierno. La interna desbordó así al triángulo de hierro. Ya no se trata de Santiago Caputo en soledad cuestionando al entorno riojano y bonaerense de la secretaria general de la presidencia. La incomodidad se ramifica en el gabinete.

La mediación de Milei intenta llevar algo de calma de cara a la reunión de gabinete del próximo lunes cuando los ministros buscarán exhibir una imagen ecuménica en el Tedeum en la Catedral Metropolitana. El martes habrá reunión de mesa política y allí se cruzarían por primera vez Santiago Caputo y Martin Menen cara a cara.